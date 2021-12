Bar Stella: Rai 2, conduttore, puntate, personaggi, quando va in onda

Bar Stella è il nuovo programma d’intrattenimento in onda su Rai 2 il martedì in seconda serata. È condotto da Stefano de Martino. Il programma riprende il filone delle trasmissioni comiche lasciato in sospeso con Made in Sud, condotto proprio da de Martino.

Bar Stella: cosa è

Il nome di Bar Stella ha una storia reale alle sue spalle, infatti si tratta del il bar di famiglia esistito in una grande piazza di Torre Annunziata, vicino Napoli, paese natale di Stefano De Martino. Fu fondato cento anni fa dal bisnonno di Stefano De Martino. Parte della scenografia è stata ricostruita da foto originali dagli scenografi Cappellini e Licheri, arricchita da alcuni reperti storici provenienti realmente dallo storico bar: una ricevuta, un autografo, una vecchia foto, una pala con cui il nonno faceva il gelato.

Durante il programma interverranno personaggi (nel ruolo di clienti e personale del bar) conosciuti nel mondo della comicità. Nel ‘locale’ c’è anche la Disperata Erotica Band.

Bar Stella: personaggi

I personaggi che animano il bar sono: il barista Luciano, che ha velleità di attore (Herbert Ballerina); il cameriere Franco, a cui piace cantare (Franco Castiglia); la cassiera Ambrosia, che vorrebbe fare la soubrette (Ambrosia); la professoressa Marta, di Roma, che è venuta a insegnare al sud (Marta Filippi); Libero Parere, cliente ansioso e indeciso, alla perenne ricerca di un lavoro (Francesco Arienzo); l’avvocato D’Afflitto, un po’ traffichino, che ha eletto il Bar Stella come sede del suo studio professionale (Giovanni Esposito); il professor Siniscalchi, intellettuale alla buona che dispensa agli astanti le sue perle di saggezza (Mario Porfito); il critico televisivo Umberto Orfeo, milanese, che unisce l’utile al dilettevole e scrive la recensione della puntata in diretta seduto al bar, non disdegnando di sorseggiare un amaro (Giorgio Melazzi); e la Statua (Adelaide Vasaturo) che saltuariamente si anima declamando frasi e aforismi e la Niña del Sud, la cantante del momento onirico (Carola Moccia).

Presenza fissa del bar, la Disperata Erotica Band: formazione in stile Carosone, che suona con strumenti vintage e analogici diretta dal Maestro Pino Perris. Il nome della band riporta ad una canzone di Lucio Dalla intitolata Dispetato erotico stomp.

Bar Stella: quando va in onda

Andranno in onda cinque puntate (quattro appuntamenti inediti più un “meglio di”) dal 28 dicembre ogni martedì alle 22.50 su Rai 2 dalla sede Rai di Napoli.