Banijay, Fremantle e ITV Studios, i risultati annuali del 2023 ed il loro stato di salute 

Se nel nostro paese lo sguardo, spesso miope, è per lo più puntato sul nostro orticello, nel resto del mondo si giocano il mercato di produzione contenuti le grandi multinazionali. Qui in Italia e anche sui su TvBlog, ci occupiamo di nomine varie, della campagna acquisti di questa o quell’altra tv generalista, ma come direbbe un vecchio successo dei Matia Bazar, c’è tutto un mondo intorno che gira ogni giorno e di cui oggi qui vi vogliamo parlare. In particolare ci occuperemo dei tre principali gruppi europei di produzione e distribuzione contenuti: Banijay, Fremantle e ITV Studios.

Il confronto fra i tre principali gruppi europei di produzione e distribuzione contenuti

Nei primi giorni di marzo tutti e tre i principali gruppi europei attivi nella produzione e distribuzione di contenuti hanno pubblicato i risultati annuali relativi al 2023. Dai dati riportati nelle comunicazioni al mercato di FL Entertainment, RTL Group, e ITV Group, è stato così finalmente possibile fare un raffronto interessante tra dimensioni aziendali, tassi di crescita, redditività e stato di salute dei tre colossi della produzione audiovisiva, Banijay, Fremantle e ITV Studios.

Banijay e i ricavi che continuano a crescere

I ricavi di Banijay Group continuano a crescere del 3.4%, da 3.212 milioni a 3.321. L’Ebitda adjusted (ovvero il Margine Operativo Lordo rettificato dalle componenti di natura straordinaria) è aumentato del +4.5%, da 472 milioni a 494, confermando la capacità di continuare a crescere attraverso investimenti e mantenendo una redditività unica nel settore, come indica l’Ebitda margin del 14.9%. I ricavi della società guidata da Marco Bassetti in 5 anni sono aumentati ad un tasso del 34.9% annuo, cui hanno contributo una importante crescita organica ed una serie di acquisizioni di successo.

ITV Studios e i ricavi in crescita

ITV Studios chiude il 2023 con ricavi in crescita del 3.5% da 2.409 milioni a 2.494 milioni con l’Ebitda adjusted che passa da 298 milioni a 329 milioni. L’Ebitda margin in miglioramento al 13.2%. I dati di bilancio riportati in British pounds sono stati convertiti in euro al tasso di cambio medio dell’esercizio. A differenza di Banijay va ricordato che ITV Studios appartiene ad un broadcaster televisivo, ITV Group. Infatti ben il 29% dei ricavi complessivi di ITV Studios sono realizzati per conto dei networks ITV.

Il gruppo RTL e i ricavi in diminuzione

Il gruppo RTL, guidato dal CEO Thomas Raabe ha comunicato ricavi in diminuzione del 5.4% a 6.2 mld, con un netto calo del 15.2% nell’adjusted Ebitda, dovuto all’erosione dei ricavi da raccolta pubblicitaria e ricavi in contrazione anche per la controllata Fremantle, già anticipato nel profit warning uscito in occasione della pubblicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2023. Fremantle ha infatti chiuso il 2023 con ricavi a 2.266 milioni, in calo del 3.5% rispetto ai 2.347 milioni del 2022. L’Adjusted Ebitda è sceso del 14.2% a 139 milioni, rispetto al dato del 2022 di 162 milioni. Anche l’Ebitda margin è peggiorato attestandosi nel 2023 al 6.1%, al di sotto del 6.9% riportato nel 2022. Una voce invece in crescita per RTL Group è quella dello streaming, i cui ricavi salgono a 283 milioni di euro (+72,6%).