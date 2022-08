Marco Bassetti, CEO di Banijay, interverrà nel corso della prossima edizione del MipCom, il più grande evento rivolto all’industria televisiva, di cui la 38esima edizione si terrà al Palais des Festivals di Cannes, in Francia, dal 17 al 20 ottobre 2022.

Bassetti, insieme a Charlie Collier, CEO di FOX Entertainment, prenderà parte al programma Media Mastermind, che si terrà precisamente il 18 ottobre, durante il quale il CEO di Banijay esprimerà il proprio punto di vista sulla strategia del produttore/distributore globale, parlando anche delle tendenze del settore.

In una nota ufficiale, Bassetti ha definito il MipCom come “un’occasione fondamentale per il nostro business”, aggiungendo di non vedere l’ora di “condividere di più sulla nostra strategia attuale e sulle tendenze che stiamo riconoscendo in tutto il mondo”.

Banijay tornerà al MipCom dopo tre anni di assenza e lo farà con 200 talenti al seguito. Altre dichiarazioni di Bassetti: “Sono cambiate così tante cose per noi dall’ultima volta che siamo stati qui, quindi sarà fantastico riconnetterci completamente con il mercato e presentare ufficialmente il nostro gruppo ampliato”.

Lucy Smith, direttrice del MipCom e del MipTv, ha così commentato la presenza di Bassetti: “Il MipCom è tornato e ascoltare l’uomo che è al timone di quello che oggi è uno dei più grandi gruppi di produzione al mondo non potrebbe essere più appropriato”.

Che cos’è il Mipcom?

Il MipCom (Marché International des Programmes de Communication) è il più grande raduno mondiale riservato ai professionisti dell’intrattenimento televisivo provenienti da ogni parte del mondo. Questo evento si tiene a Cannes, ogni anno ad ottobre, e dura quattro giorni.

Durante il MipCom, è possibile comprare o vendere nuovi programmi e format per la distribuzione internazionale, vengono presentati nuovi programmi in anteprima mondiale, in presenza anche di celebrità, e si tengono convegni ed eventi riguardanti le tendenze presenti e future.