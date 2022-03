Banijay Italia acquisisce Grøenlandia Group

Nuova acquisizione per Banijay Italia Holding che da oggi, martedì 22 marzo 2022, annovera al suo interno anche Grøenlandia Group, casa di produzione italiana di contenuti scripted premium guidata dai registi e produttori Matteo Rovere e Sydney Sibilia. Nomi che di certo non sfuggono a chi segue il cinema e le produzioni tv italiane: Rovere ha firmato, tra gli altri, Il Primo Re, mentre di Sibilia è difficile dimenticare la trilogia di Smetto Quando Voglio; tra i titoli prodotti dalla Grøenlandia la serie TV Romulus, Nastro d’Argento 2021 per la miglior serie italiana, e il film tv trasmesso dalla Rai Carosello Carosone, sulla vita del grande musicista Renato Carosone, diretto da Lucio Pellegrini. Il gruppo Grøenlandia include dal 2014 anche Ascent Film, fondata e diretta da Andrea Paris, che continuerà ad operare all’interno del gruppo. Per quanto riguarda Banijay, ricordiamo tra i suoi titoli scripted Un Professore, Lea – Un Nuovo Giorno, Il Paradiso delle Signore, Luce dei miei occhi e Fosca Innocenti, mentre per Amazon ha prodotto il doc Ferro, Laura Pausini – Piacere di Conoscerti e il docu-reality The Ferragnez.

Entusiasti, ovviamente, i protagonisti di questa acquisizione. Matteo Rovere, CEO di Grøenlandia Group, spera che l’ingresso in Banijay […] sia nel management che nell’azionariato, […] dia strumenti di lavoro e rapporti nuovi con colleghe e colleghi di tanti paesi, che come noi cercano di dare il massimo per arrivare agli spettatori di tutto il mondo. Vogliamo dare ancora più forza alle nostre idee, ma anche mantenere gli obiettivi ormai consolidati, tra i quali scoperta dei giovani talenti, centralità della sala, innovazione linguistica, inclusività e realizzazione di produzioni sostenibili”. Si dichiara “molto felice di accogliere Grøenlandia, una realtà ricca di talenti dinamici, che condivide appieno la nostra visione per la creazione di storie indipendenti e senza confini” Paolo Bassetti, Presidente e Country Manager di Banijay Italia Holding. Gli fa eco Marco Bassetti, CEO del Gruppo Banijay, che commenta l’acquisizione come il raggiungimento di una tappa voluta dalla società che “ambiva a rafforzare la sua posizione nel settore premium dello scripted […] “.

Ora aspettiamo i frutti di questa unione.