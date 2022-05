Chi ha divorato i primi cinque episodi di Bang Bang Baby, disponibili su Prime Video a partire dal 28 aprile 2022, aspettava con ansia la giornata di oggi, giovedì 19 maggio, data in cui la piattaforma avrebbe dovuto pubblicare la seconda parte della prima stagione, e dunque i cinque episodi finali. “Avrebbe dovuto”, appunto.

Nei giorni scorsi, Prime Video ha infatti comunicato un “cambio di programmazione” nella distribuzione degli episodi che vanno dal 6 al 10. Oggi, sulla piattaforma è possibile trovare solo il sesto episodio, mentre per i quattro rimanenti che chiudono la stagione bisogna aspettare giovedì 26 maggio.

I motivi di questo cambio a ridosso della data precedentemente annunciata non solo stati resi noti: forse -ma è un’ipotesi tutta nostra- Prime Video ha preferito creare maggiore attesa per il finale di una serie che ha ricevuto un consenso positivo pressoché unanime.

Così, oggi dovremo accontentarci solo dell’episodio 6, che resta comunque molto importante all’interno della trama della prima stagione, dal momento che segna il punto in cui la protagonista Alice (Arianna Becheroni) si rende realmente conto della natura criminale del padre Santo (Adriano Giannini), trovandosi ad un bivio: continuare a stare al suo fianco o allontanarsi da lui?

Amazon Prime Video Bang Bang Baby è la nuova “mai più senza” targata Prime Video: vi diciamo perché Per scoprire come la serie giungerà a conclusione dovremo invece aspettare un’altra settimana. Bang Bang Baby, lo ricordiamo, è stata prodotta da The Apartment e Wildside ed è liberamente ispirata alla vita di Marisa Merico, raccontata nel libro “Mafia Princess”.

Ambientata nella Milano degli anni Ottanta, la serie segue la vita della giovane Alice, che scopre che la madre Gabriella (Lucia Mascino) le ha nascosto la verità sul padre Santo, che credeva morto.

L'uomo è invece in prigione, arrestato per le attività criminali riconducibili alla sua famiglia, i Barone, capitanata da nonna Lina (Dora Romano). Alice inizia così un viaggio nelle sue radici, accettando di compiere azioni che mai avrebbe pensato di compiere, tutto per ottenere quell'amore paterno che le è stato tolto.

Ad una storia già molto accattivante si affianca una scelta di renderla in scena che attinge non poco dalla cultura pop anni Ottanta, con riferimenti a pubblicità, personaggi televisivi e giochi che vivono dentro la mente di Arianna e le permettono di vedere un mondo ben differente da come è in realtà. Visioni che saranno protagoniste anche della seconda parte della stagione, in attesa di scoprire se Bang Bang Baby 2 si farà.