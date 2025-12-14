Ballando con le Stelle, la classifica: chi è stato eliminato ieri sera, la coppia vincitrice

La seconda semifinale di Ballando con le Stelle si è chiusa senza eliminazioni immediate, ma con una fotografia piuttosto chiara di valori alla immediata vigilia della finalissima, in programma sabato prossimo.

Ballando con le Stelle, la seconda semifinale

Nella graduatoria basata sui voti della giuria tecnica, il miglior punteggio di serata è stato quello di Francesca Fialdini con Giovanni Pernice (49), davanti al doppio 47 di Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca e Martina Colombari con Luca Favilla. Subito dietro Rosa Chemical con Erica Martinelli (45), poi Filippo Magnini con Alessandra Tripoli (44). A quota 43, in ex aequo, Andrea Delogu con Nikita Perotti e Fabio Fognini con Giada Lini. A chiudere Paolo Belli con Anastasia Kuzmina (37).

Ma i cosiddetti “tesoretti” hanno poi inciso pesantemente sulla parte alta della classifica: quello di Alberto Matano è andato a Colombari-Favilla e quello di Rossella Erra a D’Urso-La Rocca, portandole di fatto appaiate al vertice della serata e scavalcando Francesca Fialdini, che secondo i giudici era stata la migliore della serata.

Chi va in finale e chi va allo spareggio

Il meccanismo della puntata ha separato la serata in due binari: da una parte il pass diretto alla finalissima di sabato prossimo, 20 dicembre. Dall’altra la strada delle sfide a due. Dopo il conteggio dei voti social e il quadro complessivo di puntata, a volare direttamente in finale sono state Barbara D’Urso e Andrea Delogu che sono già sicure di potersi giocare la vittoria finale.

Le altre sei coppie si sono invece giocate l’accesso con confronti diretti: Francesca Fialdini ha superato Martina Colombari, Fabio Fognini ha avuto la meglio su Paolo Belli mentre Filippo Magnini ha battuto Rosa Chemical.

Dunque, in finale, almeno per ora, ci sono D’Urso, Delogu, Fialdini, Fognini e Magnini; mentre allo spareggio in apertura della serata conclusiva finiscono Martina Colombari, Paolo Belli e Rosa Chemical che dovranno affrontare un ultimo knock-out match: un testa a testa che completerà la finale con gli ultimi due ammessi e decreterà automaticamente anche gli ultimi eliminati di questa edizione, che lasceranno la corsa al titolo proprio nel momento culminato.

Cosa è successo in puntata a Ballando con le Stelle

Oltre ai verdetti, la puntata ha lavorato molto sul racconto: si è raccontato di un feeling sempre più evidente e non solo in pista – ormai si parla apertamente di amore – tra Delogu e Perotti e dell’esibizione di Rosa Chemical. Tra gli ospiti si sono visti anche Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, leggende del tennis che avevano portato la prima Coppa Davis all’Italia nella finale contro il Cile a Santiago, che si sono esibiti come “ballerini per una notte”. Ospite d’eccezione anche Luca Cordero di Montezemolo che ha aperto la sottoscrizione Telethon che vede la RAI ancora una volta nel ruolo di partner istituzionale.

Appuntamento a sabato prossimo per la stretta finale senza una coppia favorita anche se il termometro di social e messaggi indica chiaramente in Barbara d’Urso uno dei nomi fin qui preferiti dal pubblico.