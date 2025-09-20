Ballando, il mistero del cachet della D’Urso, parla la Carlucci: “Smentisco queste cifre”

Da quando è stata ufficializzata la partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, uno degli argomenti su cui più si è dibattuto è il cachet che la conduttrice napoletana percepirebbe per partecipare al programma di Milly Carlucci. Sono state “sparate” cifre davvero molto alte, i recenti rumors hanno parlato di una somma che si aggirerebbe intorno ai 70-80mila euro a puntata.

Un cachet davvero stellare, che seppur non confermato, avrebbe fatto storcere il naso a parecchi telespettatori. Sulla questione è intervenuta subito Milly Carlucci che, in un’intervista a La Stampa, ha smentito queste cifre, spiegando anche come funzionano le retribuzioni in Rai.

Milly Carlucci parla del cachet di Barbara D’Urso

Milly Carlucci ha parlato della partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, spiegando come non sia stato fatto alcuno sgarbo a Mediaset, dal momento che la conduttrice non ha alcun contratto con l’azienda del Biscione: “(…) Non può esserci qualcuno che dica: ‘Non deve lavorare’ (…)“, ha detto la conduttrice del talent.

Per quanto riguarda il cachet di Barbara D’Urso, Milly Carlucci ha smentito le voci della cifra che si aggirava tra i 50 e i 70mila euro a puntata, spiegando come in Rai ci sia “un sistema calmierato”, ovvero un tetto ai cachet, motivo per cui anche al Festival di Sanremo non si sarebbero mai viste star di Hollywood. “(…) Figurarsi se Ballando potrebbe fare eccezione. Tra l’altro il nostro budget è sempre lo stesso: non un euro di più”.

Milly Carlucci ha anche raccontato come è arrivata a contrattare Barbara D’Urso, lasciando intendere che il “corteggiamento” era iniziato già l’anno prima quando ha partecipato come ospite in una puntata. In quel momento avrebbe compreso che poteva essere una concorrente, illustrandone le grandi doti di conduttrice, ha poi chiarito come adesso dovrà essere seguita da un maestro che la dirigerà e non sarà lei a farlo.

La conduttrice di Ballando con le Stelle, poi, ha voluto rispondere a Pupo, che qualche giorno fa aveva parlato della partecipazione della D’Urso al talent con un tono molto critico. Il cantante aveva detto: “Barbara D’Urso a Ballando? Quando ci vedrete me allora sarò proprio rovinato“. La Carlucci ha voluto rispondergli tra le righe, ammettendo che più volte avrebbero provato a farlo entrare nel cast, ha spiegato come il fatto che non abbia voglia di partecipare, non voglia dire che chi lo fa abbia qualche problema con la sua professione, chi lo fa ha voglia di divertirsi e mettersi in gioco in un altro campo. Ed è proprio quello che farà la D’Urso che, entusiasta di questa nuova sfida televisiva, ha assicurato che ce la metterà tutta per dare il massimo. La stessa Carlucci è consapevole che la sua presenza nel programma è sicuramente un punto di forza in quest’edizione.