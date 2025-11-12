Ballando con le Stelle, Todaro critica Carolyn Smith: c’entra Filippo Magnini

Nello studio de La Volta Buona, programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo e in onda ogni giorno su Rai 1, è stato dato ampio spazio a Ballando con le Stelle e ai suoi concorrenti. In particolare, la conduttrice ha posto l’attenzione su Filippo Magnini, che si è scagliato contro la giuria dopo la sua performance. “C’è qualcuno che rompe le scatole a me e a mia moglie, dicendo che se lei è in studio io ballerei peggio…”, ha detto l’ex nuotatore. Quest’ultimo ha anche parlato ai microfoni della Balivo e ha detto: “Le cose che sono state dette non mi sono piaciute assolutamente, anche più volte in altre trasmissioni…Ne ho le scatole piene e ho voluto comunque difendere mia moglie”.

Cosa è successo tra Magnini e la giuria

Durante il suo intervento a La Volta Buona, Filippo Magnini ha quindi dichiarato che per lui bisognerebbe parlare di danza. “Mi spiace che non abbiano percepito quello che ho percepito io” – ha detto soffermandosi sulle parole della giuria – “Quando faccio i passi da Dio non c’è interpretazione…Adesso non c’erano i passi, ma c’era l’interpretazione…E il voto basso lo stesso…A me sembra sempre che mi facciano le pulci“.

Il concorrente ha inoltre dichiarato di essere certo di essersi dato “la zappa sui piedi“ dopo questa contestazione. “Probabilmente dopo che ho detto questa cosa qui mi sono dato la zappa sui piedi…Sapete cosa dico? Devo vivere sereno con la mia coscienza…Avevo bisogno di dire questa cosa…Nelle prossime puntate saranno loro con la coscienza a decidere…Io sono sereno”, ha continuato lui.

Le parole di Todaro su Carolyn Smith

Dopo queste dichiarazioni pubbliche, Caterina Balivo ha chiesto un parere a Raimondo Todaro, presente in studio. “Secondo te Filippo Magnini si è dato la zappa sui piedi?“, gli ha chiesto la conduttrice. Il ballerino ha confessato di credere che la giuria abbia sbagliato a valutare la performance di Magnini. “Lui è stato il più bravo nettamente” – ha esordito – “Non mi è piaciuta Carolyn perché non può essere lei influenzata negativamente dagli altri, ma deve essere il contrario…Gli ha dato 9, lo stesso voto che ha dato a Nancy Brilli, che ha ballato fuori tempo tutto il tempo…Una tecnica non la deve fare…Non esiste al mondo“.

Intanto c’è grande attesa per la prossima puntata di Ballando con le Stelle, dove tornerà Andrea Delogu dopo il terribile lutto che l’ha colpita. La conduttrice si esibirà con il suo partner di ballo Nikita Perotti.