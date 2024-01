Ballando con le stelle Spagna, terza puntata: Angelo Madonia – Sheila Casas allo spareggio ma si salvano

Prosegue l’avventura televisiva spagnola di Angelo Madonia con Sheila Casas. Da qualche minuto, è terminata la terza puntata di ‘Bailando con Las Estrellas (la versione iberica di ‘Ballando con le stelle’). La coppia formata dal maestro di ballo di Milly Carlucci e dalla sua allieva è finita a rischio eliminazione contro Miguel Torres e la sua insegnante, Sandra Torremadé.

¡ASÍ QUEDAN LAS PUNTUACIONES DEL JURADO!🚨 🚨De momento, Bruno/Marta y Carlota/Rubén en la cuerda floja 🚨 Esperad a que sumemos VUESTRAS puntuaciones, la semana pasada TODO cambió con ellas 💥 🪩 #BailandoConLasEstrellas3

🔵 https://t.co/72MElZhqea pic.twitter.com/Ow230ojPAP — Bailando con las estrellas (@bailandoest) January 28, 2024

Entrambi sono risultati i meno votati della serata, dopo aver sommato i punteggi della giuria con i voti del pubblico da casa. Hanno dovuto affrontato “l’ultimo ballo”: Sheila Casas ha ballato, di nuovo, un Quick Step mentre Miguel Torres ha portato in pista, ancora una volta, il Freestyle preparato questa settimana.

La giuria di ‘Ballando con le Stelle’ ha deciso chi far restare in gara tra Sheila e Miguel. Dopo non essersi persi nemmeno un passo, i giudici Antonia Dell’Atte, Gorka Márquez e Boris Izaguirreha hanno salvato Sheila. Raggiunta la maggioranza dei voti, non è stato necessario conoscere gli altri voti. Miguel Torres è ufficialmente il secondo eliminato.

Cosa è successo ad Angelo Madonia e Sheila Casas durante la terza puntata di Ballando con le stelle Spagna

Dopo non aver potuto partecipare alla seconda puntata dello show a causa di un infortunio alla costola (che l’ha tenuta a riposo per una settimana su consiglio medico), la concorrente di ‘Bailando’ è tornata più determinata che mai. Ha ballato, assieme ad Angelo Madonia, sulle note di ‘Mariposas’. Sembra essersi lasciata alle spalle l’insicurezza delle scorse settimane i problemi di insicurezza. Affronta la gara con determinazione e grinta nonostante sia costretta ancora ad allenarsi con una cintura protettiva.

Julia Gómez Cora sottolinea che “sento molta disconnessione tra la parte superiore e inferiore del tuo corpo. I tuoi capelli sono belli, ma hanno molto risalto, mi piacerebbe vedere un po’ di più il tuo viso”. “Non è una danza facile”, aggiunge Gorka Márquez, convinto che la concorrente debba lavorare di più. Il voto finale della giuria è 30 punti.