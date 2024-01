Ballando con le stelle Spagna, seconda puntata: infortunio per Sheila Casas. Angelo Madonia non balla

Visto il successo riscontrato, appena sette giorni fa, facciamo il punto della situazione della partecipazione di Angelo Madonia a ‘Bailando Con Las Estrellas’, la versione spagnola di ‘Ballando con le stelle’. Stasera, sabato 20 gennaio 2024, è andata in onda, su Telecinco, a partire dalle 22, la seconda puntata del talent show di ballo condotto da Jesús Vázquez con Valeria Mazza in collegamento dalla sala delle stelle.

Questa settimana, però, il maestro italiano, nonostante l’imponente preparazione settimanale, non si esibito. La concorrente con cui partecipa alla gara, ovvero, Sheila Casas, non ha potuto ballare stasera. I due conduttori, ad inizio puntata, hanno spiegato che, questa sera, durante la competizione, ci sarebbe stata una notevole assenza. Un infortunio ha colpito l’avvocato pregiudicando, di fatto, la sua partecipazione.

È stata proprio Sheila a spiegare ai telespettatori i motivi che non le hanno consentito di ballare:

“Sono triste perché questa settimana ho avuto un forte colpo alla costola e ho dovuto riposare. Sono molto competitiva ed ero molto emozionata nell’essere qui con tutti i miei compagni a ballare ma oggi sarà una semplice spettatrice (. ..) Questo è solo un piccolo ostacolo per ritornare, come la Fenice, più forti che mai”

Dopo l’esibizione della settimana scorsa, la neo ballerina ha voluto affidare un messaggio di ringraziamento a tutti quelli che, anche dall’Italia, hanno sostenuto la sua avventura a ‘Bailando con las estrellas’. La coppia Casas – Madonia ha debuttato con un buon 32 ed i complimenti della giuria in particolare di Antonia Dell’Atte:

“Sabato ho attraversato tanti nervi molto insidiosi, spero di riuscire a migliorarmi puntata dopo puntata e migliorare e divertirmi sempre di più, l’altro giorno è stato molto difficile… c’erano tante emozioni e un’adrenalina brutale. Grazie a tutto il team che sta facendo un lavoro straordinario con tanto amore a @bailandoest e a tutti i miei colleghi che sono meravigliosi e che hanno alzato l’asticella molto in alto. Sono molto grata per questa opportunità e per aver potuto imparare a ballare anche un po’. So che devo lavorare molto e migliorare molte cose, quindi diamoci da fare!!!

Grazie di tutto @angelo.madonia

@telecincoes

Recupererà per la prossima settimana? Staremo a vedere…