Ballando con le stelle Spagna parla italiano: Angelo Madonia perfetto, Antonia Dell’Atte la giurata che meritiamo in Italia

Lo scorso weekend, mi trovavo in Spagna, per un viaggio di piacere. Per deformazione professionale, in ogni Paese estero che visito, mi capita di accendere la tv nazionale soffermandomi, in particolare, sui programmi che hanno una versione tricolore. E così, sabato mi sono imbattuto nella prima puntata della nuova stagione di ‘Bailando con las estrellas’ (‘Ballando con le stelle‘), in diretta, a partire dalle 22 su Telecinco. La versione iberica è condotta da Jesús Vázquez e da una vecchia conoscenza della tv italiana, ovvero l’ex modella Valeria Mazza, a cui spetta il compito, dalla sala delle stelle, di raccontare quello che è accaduto durante e fuori dallo show.

E ne accadono di tutti i colori. Nel kick off di sabato, la stilista, Agatha Ruiz De La Prada, su tutte le furie, ha abbandonato il programma perché completamente in disaccordo con la giuria:

Ágatha Ruiz de la Prada se planta y abandona #BailandoConLasEstrellas, después de mostrarse en desacuerdo con las opiniones del jurado: "Me quedo sin ilusión". pic.twitter.com/EExnpEbzWB — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) January 13, 2024

Angelo Madonia ed Antonia Dell’Atte protagonisti di Ballando con le stelle Spagna

Capitolo giuria. Tra i giurati, quest’anno, spicca anche un’italiana, Antonia Dell’Atte. Pungente, audace, anticonformista, entusiasta, prorompente, una voce fuori dal coro senza filtri che riesce, in maniera ed incisiva, a rendere comprensibile ogni giudizio. Milly Carlucci ed il suo staff potrebbero fare ‘campagna acquisti’, il prossimo anno, prendendo seriamente in considerazione la candidatura della Dell’Atte che incarna, alla perfezione, il ruolo di giurata.

Dalla famiglia di ‘Ballando’ arriva anche Angelo Madonia in coppia con Sheila Casas, modella, influencer con una laurea in Giurisprudenza ed iscritta ad una classe di Psicologia. La concorrente, inizialmente, ballava con Ruben Rodriguez. Poi, la produzione ha scelto un cambio di partner assegnando a Sheila proprio Madonia. Il maestro di danza, subito, si è imposto sulla pista da ballo superando brillantemente le difficoltà con la lingua (La Dell’Atte, colpita particolarmente dal danzatore, si è anche offerta di fargli da traduttore).

Angelo Madonia inizia così la sua nuova avventura a #BailandoConLasEstrellas in Spagna. Solo Antonia e Boris hanno votato con giudizio. Noi ci auguriamo che Angelo possa portare a casa la coppa e sbatterla in faccia agli spagnoli. 🏆🇮🇹 #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/5Zt6U5uxwS — Cavaliere di Luce (@cavalierediluce) January 13, 2024

Da segnalare, anche l’esibizione dell’influencer Jonan Wiergo (reduce dall’ultima edizione di ‘Supervivientes’) con David Diaz, una coppia di ragazzi, che partecipano alla gara (“Penso che serva da riferimento per i bambini che ci vedono a casa”) e di Bruno Vila che, per settimane, ha tenuto incollato, il pubblico spagnolo di ‘Reazione a catena’:

Una pareja de chicos bailando en prime time 😍 Jonan Wiergo, ¡gracias por ponerlo como condición indispensable para participar en el programa! 🏳️‍🌈💪🏽 #BailandoConLasEstrellas pic.twitter.com/qzyaDdsfu6 — Alejandro Vigara (@alejandrovigara) January 13, 2024

Lo de Bruno Vila es muy loco, un talento infinito #BailandoConLasEstrellas pic.twitter.com/0N9mPPRi2w — Rafael García López 🇪🇸🏳️‍🌈🇵🇸🇺🇦 (@RafaelGarciaLAF) January 14, 2024