Ballando con le Stelle sfida Tu Si Que Vales? Interviene Maria De Filippi

Ballando con le Stelle e Tu sì que vales: i due programmi del sabato sera potrebbero sfidarsi (ancora una volta) a colpi di ascolti. Quest’anno la “lotta” sarà ancora più grande, dato che ci sono diversi aspetti da considerare e che toccano i due format, entrambi molto amati dal grande pubblico italiano. Da una parte Milly Carlucci con il suo storico talent show di Rai 1, che quest’anno festeggia tra l’altro il suo 20esimo compleanno; dall’altro Maria De Filippi, che trasforma in oro tutto ciò che tocca e che, oltre ad Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per Te, ha portato sul piccolo schermo un nuovo programma all’insegna dell’intrattenimento e della risata.

Chi avrà la meglio tra Milly e Maria

Succede ogni anno e succederà ancora: il sabato sera della tv italiana sarà contraddistinto da due format, che hanno entrambi una storia alle spalle ma che sono soprattutto capitanati da due colossi del piccolo schermo nazionale. Ballando con le Stelle e Tu sì que vales: chi vincerà la gara degli audience? Le voci dicono che quest’anno potrebbe esserci più “pepe“, dato che tra i concorrenti in gara di Rai 1 ci sarà la tanto amata Barbara d’Urso, ex volto Mediaset che ha lasciato il palinsesto su decisione di Pier Silvio Berlusconi. L’ufficio stampa di Fascino, la società di Maria De Filippi che produce Tu sì que vales, ha intanto messo le cose in chiaro rivolgendosi a Fanpage e ha detto che per loro non ci sarà alcuna competizione, dati i diversi orari di messa in onda.

“Dati alla mano, non c’è la prospettiva di poter scendere per contendersi la stessa coppa”, si legge sulla nota comunicativa. Il motivo sarebbe proprio il fatto che il programma di Rai 1 inizia molto prima e termina molto più tardi rispetto a quello di Canale 5, che invece chiuderà quest’anno a mezzanotte, com’è stato annunciato da Berlusconi Jr durante la presentazione dei palinsesti Mediaset ufficiale tenutasi lo scorso 8 luglio a Cologno Monzese (Milano).

Stagione tv 2024/2025: il confronto diretto

Durante la scorsa stagione televisiva, i due programmi tv si sono ritrovati – ancora una volta – ad essere i diretti competitor per otto sabati consecutivi. Ballando con le Stelle ha infatti mandato in onda dodici puntate in totale, ma ha gareggiato contro Tu sì que vales dalla prima all’ottava puntata del programma Rai e dalla seconda alla nona di quello Mediaset. Il primo episodio di Tu sì que vales ha registrato 3.630.000 spettatori con uno share pari al 28,52%. In realtà, ci sarebbe stato un confronto piuttosto equilibrato: Ballando ha infatti ottenuto in media uno share leggermente superiore di 0,2%, mentre Tu sì que vales è stato visto da 113.000 spettatori in più per episodio. La Fascino ha tra l’altro chiarito che questa competizione sarebbe esistita solo per il pubblico.