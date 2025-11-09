Ballando con le Stelle, settima puntata: la classifica, la coppia vincitrice e eliminata

Ballando con le stelle: eliminazioni, rientri e una classifica guidata da Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, tra emozioni e colpi di scena

Rai1 ha riportato in prima serata Ballando con le Stelle, con Milly Carlucci alla guida di una settima puntata ricca di esibizioni e momenti emotivi. La diretta dell’8 novembre ha visto in giuria i volti ormai storici del programma: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Tra le novità di quest’anno spicca la presenza di Massimiliano Rosolino nella Sala delle Stelle, ruolo che in passato era di Paolo Belli, ora in gara come concorrente.

Le novità nel cast e le coppie

Il cast conferma la formula collaudata del programma, con volti diversi per età, provenienza e attitudini artistiche. Ad attirare l’attenzione è stata la ballerina per una notte Monica Guerritore, che ha portato eleganza e intensità sulla pista.

Cambio forzato anche per Nancy Brilli. L’infortunio del maestro Carlo Aloia ha reso necessario l’ingresso di Filippo Di Zara, che si è inserito rapidamente nella coppia.

L’eliminazione e il ballottaggio

La puntata si è chiusa con l’eliminazione di Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale.

Al ballottaggio sono finiti Filippo Magnini, Marcella Bella e Rosa Chemical. A essere salvata è stata Rosa Chemical insieme alla sua maestra Erica Martinelli. Magnini e Bella dovranno affrontare il televoto nella prossima puntata, insieme alla coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti. La Delogu tornerà in pista il 15 novembre, dopo un’assenza dovuta a un lutto familiare.

Al vertice della classifica tecnica: Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

Per la prima volta in questa edizione, la classifica tecnica ha visto in cima Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Fondamentali i punteggi della giuria, i bonus per la prova speciale e il tesoretto assegnato da Rossella Erra.

Il momento più intenso è arrivato con il valzer di Belli, dedicato alla moglie Deanna, segn segnata da un anno difficile. Una performance delicata e sentita che ha unito narrazione personale e qualità tecnica, convincendo giuria e pubblico.

La classifica della serata (voti tecnici e bonus)