Ballando con le Stelle, diverbio tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Lei sbotta

Alta tensione. La quinta edizione di Ballando con le stelle sta riservando non solo emozioni di gioia e risate, ma anche momenti di frizione tra due dei protagonisti più seguiti del programma: Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Ecco cosa è successo e cosa sta succedendo.

Sui social, il pubblico è ormai abituato a vederli sorridenti e complici, ma dietro le quinte della trasmissione, nelle lunghe ore di allenamento, le cose sembrano essere tutt’altro che semplici. La lite dietro le quinte ha sollevato diverse domande sul loro rapporto: sono davvero una coppia, come molti hanno iniziato a sospettare, o si tratta solo di una strategia mediatica per alimentare l’interesse attorno alla loro performance?

Il diverbio tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca

Durante l’ottava puntata dello show, è stato mostrato un filmato inedito che ha svelato alcuni retroscena del loro rapporto, rivelando l’esistenza di dinamiche ben diverse da quelle che solitamente i telespettatori vedono in onda. Se da una parte, il duo conquista il palco con le sue performance, dall’altra, tra le pareti della sala prove, il clima non è sempre idilliaco. Come ha sottolineato Barbara D’Urso stessa, il martedì è il giorno più critico: “Il vero problema è il martedì”, ha affermato la conduttrice, facendo riferimento alla giornata in cui Pasquale diventa particolarmente esigente.

Il maestro, infatti, non si risparmia e durante le prove non manca di esprimere le sue critiche, rimanendo molto severo sulla qualità della performance di Barbara. In uno dei momenti più intensi, Pasquale ha esortato Barbara a migliorare alcuni dettagli della coreografia, scatenando una reazione piuttosto infuocata da parte della conduttrice. “Sei passiva!”, ha detto La Rocca, e questa affermazione ha fatto scattare la rabbia di Barbara, che non ha esitato a replicare con veemenza: “Non sono mai passiva, nemmeno nella vita!”. È seguito un acceso scambio di battute, con Barbara che, visibilmente frustrata, ha risposto con un’esplicita esclamazione di disappunto.

Tuttavia, nonostante questo confronto acceso, il filmato ha anche mostrato un lato più umano e affettuoso del loro rapporto. In un momento di riflessione, Barbara ha riconosciuto il cambiamento che Pasquale ha vissuto nel corso della loro collaborazione. Se inizialmente il maestro appariva chiuso e serio, man mano che il loro legame si è approfondito, La Rocca ha cominciato a mostrarsi più aperto e sorridente, un segno di come la loro connessione sia andata oltre la semplice relazione maestro-allievo.