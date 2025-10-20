Ballando con le Stelle, Sara Di Vaira e la storia d’amore con Marco Delvecchio

La ballerina è tornata a parlare della relazione con l’ex calciatore e di cosa hanno vissuto assieme e i motivi dell’addio

Da ballerina a giurata, Sara Di Vaira è senza ombra di dubbio un personaggio storico di Ballando con le Stelle, la sua presenza è fondamentale per uno sguardo critico e professionale sulle esibizioni dei vari concorrenti in grado. I suoi commenti non sono mai polemici e sempre istruttivi dal punto di vista della danza.

Per la Di Vaira Ballando con le Stelle ha rappresentato molto più di un programma televisivo, in tanti ricorderanno che proprio sulla pista da ballo del talent show di Milly Carlucci ha conosciuto nel 2012 Marco Delvecchio, con cui ha avuto una lunga relazione d’amore.

Le parole di Sara Di Vaira su Marco Delvecchio

Tempo fa la ballerina è tornata a parlare del suo ex in un’intervista, oggi Sara Di Vaira non ha più alcun rapporto con Marco Delvecchio, ma all’epoca la loro storia d’amore appassionò non poco il pubblico, come del resto hanno fatto tutte le relazioni nate sulla pista da ballo del talent show.

La relazione tra Sara Di Vaira e Marco Delvecchio è durata 5 anni e la ballerina ha raccontato che per lei è stato un importante parte della sua vita, ma quando poi si sono lasciati, ha attraversato un periodo difficile: “Marco è stato un capitolo importante della mia vita, ma non è stato facile quando tra noi le cose sono finite. Ho sofferto, ho perso completamente fiducia nell’amore. Sono stata sola a lungo”, queste le parole della Di Vaira in un’intervista passata al settimanale Di Più.

Con il tempo le cose si sono sistemate e, passata la sofferenza, la Di Vaira ha incontrato nuovamente l’amore, conoscendo un imprenditore toscano di nome Massimo. Presente nella giuria degli esperti di Ballando con le Stelle, la ballerina appare in ogni puntata davvero raggiante, a dimostrazione che sta vivendo un momento molto sereno della sua vita. Il periodo buio vissuto dopo la fine della storia con Delvecchio è passato da tanto tempo, dopo che si lasciarono raccontò che quella delusione le fece capire quali fossero le priorità e come dovesse pensare a se stessa e alla sua felicità.

Quella non è l’unica relazione nata nel programma Ballando con le Stelle, negli anni abbiamo assistito alla nascita di diversi amori sulla celebre pista da ballo. L’ultimo è quello tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, nata sempre tra una prova di ballo e l’altra. La loro storia, che continua tutt’oggi, ha appassionato moltissimo il pubblico. Sebbene più volte si sia parlato di una rottura o una crisi, si sarebbe trattato sempre di rumors infondati, poiché – a giudicare dalle immagini che condividono sui social – sembra che siano molto felici e innamorati.