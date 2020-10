Samuel Peron torna a Ballando con le stelle. Il ballerino, risultato positivo al Covid nelle scorse settimane, è ora uscito dalla quarantena e può riprendere ad allenarsi. La compagna Rosalinda Celentano fa ormai coppia fissa con la collega Tina Hoffmann, ma Samuel Peron avrà comunque modo di calcare nuovamente la pista del talent show con un ruolo speciale.

Come annunciato in anteprima nel programma Storie Italiane, nella puntata di mercoledì 7 ottobre 2020, l’artista veneto sarà ospite di Ballando con le stelle sabato 17 ottobre. Che ruolo avrà? Invitato in qualità di ballerino per una notte, in coppia con una dama d’eccezione: Milly Carlucci. La conduttrice ha chiamato in diretta Eleonora Daniele per commentare la notizia del ritorno di Samuel Peron e del numero che la vedrà protagonista:

È una notizia a due facce. Sono felicissima che Samuel stia bene e torni da noi, ma sono molto preoccupata del fatto di dover ballare con lui! È un ballerino esigente, Samuel non mi spezzare, prometti!

Già nel 2017, Milly Carlucci aveva stupito il pubblico della trasmissione come ballerina per una notte. In quell’occasione, la conduttrice si era esibita insieme al maestro Pablo Moyano in un seducente tango. All’epoca, era riuscita ad accumulare un tesoretto di 48 punti, destinati poi a Martina Stella.

Nel pomeriggio, Milly Carlucci e Samuel Peron si incontreranno per concordare la coreografia da portare in scena fra due settimane a Ballando con le stelle. Dobbiamo aspettarci una rumba sensuale o un cha cha sbarazzino?