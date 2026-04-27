Ballando con le Stelle, rivoluzione in giuria? Milly Carlucci lancia lo scoop: ‘Contatti in corso’

La preparazione della prossima stagione di Ballando con le Stelle è già iniziata. Come avviene ogni anno, la produzione si muove in anticipo per costruire il cast, anche se alcuni aspetti restano ancora aperti.

Tra questi, la definizione della giuria è uno dei punti più delicati. Il programma condotto da Milly Carlucci ha mantenuto nel tempo una struttura stabile, basata sull’alternanza tra esibizioni e valutazioni.

L’equilibrio tra questi elementi è uno dei fattori che hanno contribuito alla continuità del format, motivo per cui eventuali cambiamenti vengono gestiti con cautela.

Al momento, non risultano decisioni sulla composizione del tavolo dei giudici. La produzione sta valutando diverse opzioni, tenendo conto sia della continuità con le edizioni precedenti sia della possibilità di introdurre alcune novità.

Non si esclude un ampliamento del gruppo, ipotesi che consentirebbe di inserire nuovi profili senza intervenire in modo diretto sulle presenze storiche.

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Resta in sospeso anche la posizione di Selvaggia Lucarelli. Negli anni ha avuto un ruolo centrale nel programma, ma gli impegni recenti su altre reti hanno aperto una fase di valutazione. Le dichiarazioni ufficiali non chiariscono ancora quale sarà la sua collocazione nella prossima stagione.

Da parte della produzione viene riconosciuto il contributo dato nel tempo, ma al momento non ci sono conferme sulla sua partecipazione. Parallelamente, prosegue la selezione dei concorrenti, passaggio necessario per la costruzione dello show.

La scelta dei protagonisti incide direttamente sullo sviluppo delle puntate e sulle dinamiche con la giuria. Anche per questo motivo, le decisioni vengono prese in modo coordinato, senza accelerazioni.

Nel complesso, non sono previsti cambiamenti strutturali rilevanti. Il programma ha mantenuto negli anni una linea riconoscibile, con modifiche limitate a singoli elementi. Anche per la prossima edizione, l’orientamento sembra essere quello di intervenire in modo graduale, senza alterare l’impianto generale.

Le decisioni finali dovrebbero arrivare nelle prossime settimane, in vista della definizione dei palinsesti autunnali. Fino ad allora, la situazione resta aperta e in evoluzione. Tra le ipotesi in valutazione, resta quella che riguarda Giuseppe Cruciani. I contatti con il giornalista sono stati confermati, ma non si è ancora arrivati a un accordo.

Si tratta di un’opzione già considerata in passato e mai concretizzata, ora tornata al centro delle valutazioni della produzione. Il suo eventuale ingresso sarebbe un elemento di novità, ma al momento non ci sono certezze. La trattativa è ancora in fase preliminare e ogni decisione verrà presa più avanti, quando il quadro della giuria sarà definito.