UPDATE: Con una nota, la Direzione Digital Rai esprime la propria posizione riguardo il retweet della pagina di Ballando con le Stelle :

La Direzione RaiPlay e Digital si scusa per quanto avvenuto oggi sul profilo twitter di Ballando con le stelle. E’ in corso la ricostruzione esatta dell’accaduto che sembra al momento frutto di un accesso non autorizzato.

************************************

È la vicenda che sta tenendo banco da alcune ore su Twitter nella giornata di oggi, quella che vede coinvolta la pagina di Ballando con le Stelle. Attorno all’ora di pranzo sono arrivate infatti le prime segnalazioni di uno strano e inconsueto retweet fatto dalla pagina del programma di Rai 1.

Ecco il contenuto del messaggio (ancora disponibile qui nella versione non censurata):

Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il c***o del mio capo nei cessi era una cosa che amavo da morire!!!

Il messaggio ha suscitato un inevitabile stupore fra i visitatori della pagina, mossi a visitarla dal passaparola che si rincorreva in rete. Un contenuto che verrà definito poi dalla conduttrice di Ballando con le Stelle “volgare e di cattivo gusto”. E sì, perché nella vicenda alla fine è dovuta intervenire anche Milly Carlucci.

Generata l’ilarità collettiva su Twitter, con tante battute rivolte al social media manager della trasmissione, che evidentemente è incappato in un errore, il retweet è stato rimosso, ma ciò evidentemente non è stato ritenuto sufficiente per placare l’ondata di commenti a riguardo.

Ballando con le Stelle negli ultimi anni ha puntato costantemente a rafforzare la propria attività social, coinvolgendo gli spettatori in indovinelli per svelare le coppie in gara, così come nel televoto, che nell’ultima edizione, per la prima volta nella storia del programma, è stato del tutto affidato alle varie piattaforme social.

Milly Carlucci ha quindi probabilmente ritenuto indispensabile che arrivassero da parte sua parole di chiarimento su quanto avvenuto nelle ore precedenti:

Mi è stato segnalato che dall’account di Ballando con le Stelle è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso. E’ un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi.

All’Adnkronos, la padrona di casa del dancing show ha voluto fare ulteriori precisazioni:

Gli account della Rai durante il periodo di Ballando con le Stelle sono gestiti in collaborazione fra Ballandi, la Rai, il mio team. Ma poi rimangono in consegna alla Rai una volta finito il programma. Non solo. Anche durante la trasmissione il nostro impegno è solo quello di dare dei contenuti a chi gestisce l’account. Ora la Rai, che ha subito cancellato il retweet, sta facendo indagini.

Arriveranno ulteriori aggiornamenti?