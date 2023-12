A Ballando con le Stelle in nove puntate sono stati ufficialmente eliminati solo Ricky Tognazzi, Carlotta Mantovan e Paola Perego. Tutta colpa di un regolamento impostato per arrivare alla finale con più concorrenti possibili. Ma a pagarne le conseguenze è la credibilità dello show

Ballando con le stelle, appena tre eliminati in nove puntate. Qualcosa non va

Dodici concorrenti, nove puntate trasmesse e appena tre eliminati. E’ questo l’attuale bilancio di Ballando con le stelle, show di Milly Carlucci dal regolamento assai complesso, per usare un eufemismo. Ad accorgersi della particolarità, oltre ovviamente agli spettatori, è stato pure Fiorello, che ormai da quasi un anno porta avanti la sua personale battaglia contro le norme del programma, tra battute e ironie che la conduttrice incassa con un sorriso più di circostanza che di convinzione.

In onda dal 21 ottobre, Ballando per ben cinque appuntamenti è andato incontro ad un nulla di fatto, con il pubblico tenuto in ‘ostaggio’ per quasi quattro ore e mezzo e mandato a dormire senza un epilogo degno.

Se all’esordio l’eliminazione non è giustamente contemplata, la pratica è proseguita alla seconda settimana: le tre coppie finite allo spareggio, infatti, non erano altro che le occupanti del podio.

Nessuna esclusione nemmeno alla terza, dato che la sfida tra gli ultimi classificati è stata rinviata in testa alla quarta puntata. Duello che tuttavia non si è mai verificato perché – a sorpresa (?) – Lino Banfi ha annunciato il ritiro dal gioco. In compenso, la prima esclusione è andata in scena al termine di quella diretta, con l’uscita di Ricky Tognazzi.

Alla quinta puntata l’attore e regista è stato seguito da Rosanna Lambertucci, a cui hanno fatto compagnia Paola Perego alla sesta e Carlotta Mantovan alla settima. In questo caso gli eliminati sarebbero dovuti essere due, ma Antonio Caprarica ha alzato bandiera bianca anzitempo per infortunio, così come la Perego qualche giorno dopo.

Il 9 e 16 dicembre ecco che a terremotare il tutto ci hanno pensato Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, possessori di ben due ‘wild card’ capaci di riammettere le ‘stelle’ a loro avviso bocciate immeritatamente. Opzione che avrebbero potuto esercitare in ogni momento utile e che invece è stata procrastinata all’ottava puntata – con il salvataggio di Giovanni Terzi – e alla nona, con il recupero di Rosanna Lambertucci, la stessa che il 18 novembre non era stata reputata dai due ex ballerini meritevole di continuare la gara.

Proprio la Lambertucci sabato scorso era stata la protagonista indiscussa della serata, vincendo la mini-sfida di ripescaggio che l’aveva promossa alla manche contro l’ultimo dei classificati dei ‘vip’ ancora in gara (Terzi). Una tappa lunghissima, terminata con un ko azzerato da Di Pasquale e Di Vaira che, è legittimo pensarlo, difficilmente avrebbero rinunciato all’utilizzo del jolly anche se ad uscire sconfitto fosse stato il giornalista.

Insomma, un caos organizzato, pianificato per arrivare alla finale con più concorrenti possibili. Un’ambizione comprensibile, che però fa a cazzotti con la credibilità del programma.