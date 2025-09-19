Ballando con le Stelle, Pupo demolisce il programma: arriva la replica di Milly Carlucci

Ballando con le stelle è prossimo al debutto e come ogni edizione si rivelerà un successo. Anche quest’anno Milly Carlucci ha messo insieme un cast di vip di un certo livello, personaggi che daranno al programma quel quid in più per renderlo speciale e unico nel panorama televisivo. La Carlucci, professionale e attenta ad ogni dettaglio, è fiera del lavoro fatto fino ad ora: si è occupata personalmente della convocazione di ogni stella che scenderà in pista. Quest’anno poi è riuscita a convincere anche Barbara D’Urso, che ha detto si dopo un lungo corteggiamento.

Eppure non tutti i vip hanno detto si a Milly, alcuni hanno più volte declinato l’invito. Tra questi Pupo che nei giorni scorsi ha rilasciato un’interessante intervista a Il Corriere della sera, dove ha parlato della sua carriera, ma anche della vita privata e dei tanti alti e bassi che ha vissuto e che sono oggi di dominio pubblico. Il cantante di Gelato al cioccolato ha poi speso alcune battute sulla partecipazione della D’Urso a Ballando, parole che indirettamente hanno attaccato il programma del sabato sera di Rai Uno:

“La guarderò a Ballando con le Stelle, pure lei ormai si deve accontentare…” Il riferimento di Pupo è al fatto che chi va a Ballando con le stelle non ha in quel momento alternative professionali. Il cantante è infatti convinto che la partecipazione al talent possa condizionare l’immagine di un’artista: “Mi hanno invitato 300 volte ma il giorno che mi ci vedrete allora sarò proprio rovinato”. Immediata la replica garbata di Milly Carlucci.

Milly Carlucci: “Pupo? Abbiamo smesso d’invitarlo”

Educata, composta e mai sopra le righe, Milly Carlucci ha risposto alla stoccata di Pupo su Ballando con le stelle. La conduttrice ci tiene a difendere il suo programma e tutti coloro che hanno accettato di mettersi in gioco in un contesto non affine alle loro capacità. La presenza al talent non pregiudica nulla riguardo il lavoro ottenuto nel proprio campo. Ha poi confermato di aver invitato Pupo più volte, ma vista la sua resistenza per il momento non riceverà nessuna chiamata:

“Pupo ha il diritto di dire quello che vuole” Abbiamo smesso d’invitarlo perché abbiamo capito che il suo ‘no’ era una resistenza profonda.” Milly ha poi aggiunto che probabilmente Pupo non è ancora pronto per Ballando con le stelle: “Nel momento in cui la vita lo dovesse cambiare e dargli una disponibilità a mettersi in gioco in una cosa diversa dal suo mestiere, torneremo alla carica”.

Pupo: “La mia vita poliamorosa”

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha più volte parlato dei suoi rapporti poliamorosi. Non ha mai nascosto di vivere più relazione contemporaneamente: d’anni è legato sia alla moglie Anna che alla compagna Patrizia. Non è un segreto che la fedeltà non fa parte del suo modo d’essere: “Se mi capita una situazione fatico a dire di no”.

Ha poi aggiunto che i suoi amici avevano timore a presentargli le mogli: “Sì, ma tante me ne sono portate a letto lo stesso. Se dovessi provare sensi di colpa mi sarei già sparato mille volte”. Il cantante ha anche parlato del gioco d’azzardo e di come ha condizionato la sua vita. Ha perso tantissimi soldi e a causa sua a Gianni Morandi gli hanno pignorato la casa: “Mise la firma per me in banca e gli pignorarono la casa a Monghidoro. Ci sono stati momenti di grande tensione tra noi, però è un fratello”.