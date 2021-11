Entusiasta, incontenibile, ironico e, soprattutto, autoironico. Memo Remigi si conferma la rivelazione di questi ultimi anni televisivi, con una escalation che lo ha portato dritto a Ballando con le Stelle. Una seconda giovinezza regalata al cantante da Propaganda Live, che lo ha accolto in squadra anni fa, facendolo diventare nel settembre 2019 l’inviato del programma, con irresistibili servizi realizzati al Testaccio, tra la gente comune.

Ed è lì che sabato scorso Memo è tornato, affiancato da Maria Ermachkova, la ballerina che lo dirige e accompagna nello show di Rai1. Un vero e proprio crossover, che a distanza di una settimana è stato restituito, con la stessa Ermachkova chiamata a dare lezioni di ballo al videomaker Leonardo Parata in un blocco scherzosamente ridenominato Propaganda con le Stelle.

Una strana alleanza che, di fatto, unisce due universi distanti, non solo per le reti di messa in onda. Remigi avrebbe potuto optare per un coinvolgimento di Oggi è un altro giorno, altra trasmissione che lo vede nel cast fisso, invece ha preferito tornare alle origini, per quello che per i più romantici può sembrare anche un segno di riconoscenza.

Il merito della popolarità recente di Remigi va attribuito senza dubbio a Propaganda Live, che ha esaltato la spontaneità e la simpatia dell’artista lombardo, salito di grado dopo il clamoroso divorzio tra la banda di Diego Bianchi e il tassista Mirko Matteucci.

Un po’ per prova, un po’ per gioco, Memo si è rivelato un jolly, tra sondaggi effettuati al citofono, esilaranti improvvisazioni e una dote di incassatore a dir poco invidiabile.

Di lì a poco, pure la Rai si è mobilitata e da quasi un anno Remigi supporta Serena Bortone in un contenitore che, non a caso, ne ha guadagnato in leggerezza.

Ballando è solo l’ultimo step di un 83enne che dimostra di poter insegnare molto alle nuove generazioni.

Ci sarà da capire ora se, come annunciato da Remigi, sarà Parata il ballerino che lo supporterà nella tradizionale prova a sorpresa. Una performance nella quale però il concorrente non dovrebbe conoscere fino all’ultimo l’identità del partner.