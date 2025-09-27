I telespettatori più attenti avranno sicuramente notato questo dettaglio, qual è la ragione che spinge il giurato a stare in piedi

Ballando con le Stelle, perché Ivan Zazzaroni è sempre in piedi durante le puntate

Questo sabato sera andrà in onda la prima puntata della ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Ritroveremo i giurati che tutti noi conosciamo, ci sarà Milly Carlucci a condurre e poi i nuovi concorrenti. In tanti ricorderanno sicuramente che Ivan Zazzaroni nel corso della puntata – a differenza degli altri colleghi – preferisce restare in piedi.

Un dettaglio che è impossibile non notare, anche perché trascorre la durata dell’intera puntata in piedi. La decisione non dipenderebbe dal programma ma proprio da Zazzaroni che, per una serie di ragioni, preferisce restare alzato.

Ivan Zazzaroni in piedi a Ballando con le Stelle, il motivo

A guardarlo inizialmente si poteva credere che la scelta di Ivan Zazzaroni di restare in piedi fosse casuale, ma in realtà con il passare del tempo i telespettatori si sono iniziati a chiedere per quale motivo il giurato preferisca non stare seduto, come fanno gli altri colleghi. Ci sono due ragioni per cui ha scelto questa posizione e lui stesso l’ha spiegato in diverse occasioni.

In primo luogo pare che Zazzaroni ritenga che la sedia sia molto scomoda e per questo preferirebbe non sedersi, poi sembra che visto che trascorre gran parte della giornata già seduto, nel corso della puntata di Ballando con le Stelle preferisce restare in piedi. Ma le ragioni di tale scelta non sarebbero finite qui, sembrerebbe che gli ascolti del programma nell’edizione precedente sarebbero iniziati ad aumentare da quando Zazzaroni ha scelto di restare in piedi e così, scaramanticamente, non vorrebbe più sedersi.

E intanto, mentre siamo sicuri che Zazzaroni non si siederà nemmeno questo sabato sera, quest’edizione di Ballando con le Stelle pare che sarà davvero entusiasmante. Milly Carlucci per questo ventesimo anniversario ha deciso di “pensare ancora più in grande”, il programma dovrebbe avere una durata maggiore rispetto alle edizioni precedenti e il cast promette di essere molto interessante e soprattutto variegato.

Da Filippo Magnini ad Andrea Delogu, fino a Martina Colombari, la conduttrice ha voluto tantissimi volti famosi e seguiti dal pubblico. Ma l’arrivo più atteso è senza ombra di dubbio quello di Barbara D’Urso, che parteciperà come concorrente al talent show di Rai1, tornando in televisione dopo più di due anni di assenza. Sebbene avesse partecipato come ospite per una notte l’anno scorso, quest’anno la D’Urso sarà una concorrente vera e propria e ha assicurato che ce la metterà tutta per dare il meglio di se.

Attesissimi anche i confronti tra la conduttrice napoletana e Selvaggia Lucarelli, è noto come la D’Urso e la giurata non abbiano rapporti idilliaci, quindi non mancheranno frecciatine della blogger, che accenderanno sicuramente gli animi nel corso delle varie puntate. Non ci resta che aspettare la messa in onda e vedere come se la caveranno in pista i nuovi concorrenti.