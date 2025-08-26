Ballando con le Stelle, perché Federica Pellegrini avrebbe detto no a Milly Carlucci: c’entrerebbe l’ex

Milly Carlucci è alle prese con l’organizzazione della nuova edizione di Ballando con le Stelle, tra conferme e grandi sorprese. Dopo aver annunciato la partecipazione di Fabio Fognini, il dietro le quinte dello show di Rai 1 sembra riservare altri colpi di scena. Tra trattative in corso e nomi circolati negli ultimi giorni, una protagonista annunciata non tornerà. E il motivo ha subito acceso la curiosità del pubblico.

Tra ex ballerini, volti noti della televisione e nuovi protagonisti, lo show sembra puntare ad una strategia che gioca su volti famosi provenienti da contesti diversi, come sportivi, attori e personaggi del mondo dello spettacolo. Eppure, nonostante le ambizioni della conduttrice, c’è chi ha scelto di dire “no”.

Non si tratta di motivazioni professionali o di impegni lavorativi, almeno stando a quanto trapela dai rumor delle ultime ore. Dietro la decisione di non partecipare ci sarebbe una questione di natura più personale, legata a vecchi rapporti e a dinamiche private che la diretta interessata avrebbe voluto evitare.

Il No di Federica Pellegrini

In questi giorni le voci hanno parlato dell’approdo di Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle, non come concorrente, ruolo cha ha già rivestito nella passata edizione, ma come co-conduttrice. A quanto pare però questo scenario non si concretizzerà e il motivo appare chiaro: la nuova edizione di Ballando con le Stelle vedrà coinvolto il suo ex fidanzato Filippo Magnini.

Un gossip che non avrebbe di certo fatto male allo show di Milly Carlucci ma che Federica non avrebbe gradito. La prospettiva di ritrovarsi faccia a faccia con un ex partner, con cui il rapporto si era concluso in modo burrascoso, avrebbe spinto la campionessa a declinare l’invito.

La storia tra Pellegrini e Magnini ha fatto parlare di sé per anni: una relazione intensa, segnata da alti e bassi, conclusasi nel 2017 tra tensioni e incomprensioni: “Avevo dei sospetti, e avevo ragione: si vedeva ancora con la sua ex ragazza.” Ha raccontato la protagonista al Corriere della Sera. Nel tempo, entrambi hanno intrapreso nuovi percorsi personali, ma il peso del passato resta, soprattutto quando il contesto lavorativo li potrebbe costringere a un incontro ravvicinato. Questa dinamica privata, secondo gli esperti di gossip, sarebbe stata determinante nella scelta di Federica.

Per Milly Carlucci, l’assenza della nuotatrice rappresenta un piccolo intoppo, ma non certo un ostacolo insormontabile. La conduttrice ha infatti già messo a segno numerosi colpi per il cast, assicurandosi personaggi capaci di attirare l’attenzione del pubblico.