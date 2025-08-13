Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca ci sarà? La verità dopo le voci sull’addio

La ventunesima edizione di Ballando con le Stelle si avvicina, e con essa cresce la curiosità attorno ai protagonisti che animeranno il celebre show di Rai 1. Tra le domande più ricorrenti, una in particolare ha catturato l’attenzione dei fan e degli appassionati di danza: Pasquale La Rocca sarà ancora presente nel cast? Il ballerino professionista, che ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua energia, aveva lasciato trapelare qualche dubbio sul proprio futuro nella trasmissione.

La scorsa edizione si era chiusa con un’allusione che aveva subito acceso i riflettori sul possibile addio di Pasquale. Durante la finale, il maestro aveva espresso sentimenti contrastanti, aprendo la porta a diverse interpretazioni. Tuttavia, nei giorni successivi, le sue parole e i messaggi ai fan hanno messo chiarezza sulla sua posizione: la sua avventura a Ballando con le Stelle non è affatto terminata.

Questo dietrofront ha sorpreso molti, ma anche confermato il forte legame che Pasquale ha costruito con il programma e con chi lo segue. Oggi, la conferma ufficiale della sua partecipazione alla prossima stagione rende felice il pubblico.

Le parole del ballerino

La presenza di Pasquale La Rocca nel nuovo cast di Ballando con le Stelle rappresenta una garanzia assoluta. Nonostante i dubbi espressi nel corso della scorsa edizione, il ballerino ha scelto di continuare il suo percorso all’interno dello show, deciso a vivere con entusiasmo un momento speciale: il ventesimo anniversario del programma. Una ricorrenza importante che porta con sé aspettative e voglia di emozionare il pubblico da casa.

In un post sui social, Pasquale ha ringraziato i fan per il supporto e l’affetto dimostrato in questi anni, sottolineando come il legame con Ballando sia qualcosa di più di un semplice lavoro: “Grazie di cuore per i meravigliosi messaggi che mi avete inviato per il mio ritorno a ballando con le stelle quest’anno. Negli ultimi tre anni, da quando tutto questo è iniziato, mi sono sentito parte di una grande famiglia: quella di Ballando, ma soprattutto la vostra. Ognuno di voi mi ha fatto sentire ancora più speciale e per questo vi sarò sempre grato. “ Scrive il ballerino sui social. Che aggiunge:

“Lo scorso anno avevo detto che quella poteva essere la mia ultima stagione, perché in quel momento lo sentivo nel profondo. Ma la vita ci sorprende: è un susseguirsi di fasi di transizioni, e di svolta inattese. Dopo un periodo intenso e ricco di emozioni ho capito che questo viaggio non era ancora finito.“

Pasquale, da sempre una delle figure più apprezzate dal pubblico, sarà dunque al fianco di una nuova schiera di concorrenti pronti a mettersi alla prova. La notizia del ritorno del ballerino è stata accolta con ironia e simpatia anche dagli addetti ai lavori, tra cui la giurata Selvaggia Lucarelli, che con una battuta ha espresso il proprio sostegno al ballerino: “Se le date lui sappiate che sarà guerra e non farò prigionieri”.