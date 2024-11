Chi sono i cantanti e musicisti della Paolo Belli Big Band di Ballando con le stelle?

Come ogni sabato, domani, in prima serata, su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di ‘Ballando con le stelle’ condotto da Milly Carlucci. La musica di ogni singola puntata è affidata allo showman Paolo Belli accompagnato come sempre dalla sua Big Band. I brani, suonati rigorosamente live, sono riarrangiati e adattati da Luigi Saccà ai tanti stili di ballo che le coppie in gara presentano in pista.

Conosciamo meglio, però, chi sono i componenti della Paolo Belli Big Band che, ogni sabato, animano lo studio dello show della rete ammiraglia Rai.

Juan Carlos Albelo Zamora (violino, mandolino, armonica, piccole percussioni)

Pierluigi Bastioli (trombone)

Nicola Bertoncin (tromba e flicorno)

Daniele Bocchini (trombone)

Stefania Caracciolo (voce)

Gabriele Costantini (sax)

Gerardo Duini

Mauro Parma (batteria, percussioni e programmazioni)

Marco Guidolotti (sax)

Enzo Proietti (pianoforte, fisarmonica, tastiere e hammond)

Marco Postacchini (flauto, sax)

Gaetano Puzzutiello (contrabasso e basso)

Noemi Riveccio

Peppe Stefanelli (percussioni e programmazioni)

Paolo Varoli (chitarre e banjo)

Luca Velletri (voce)

Daniele Vit (voce)

Sergio Vitale

Bruno Zucchetti

Mario Dennetta

Chi è Paolo Belli di Ballando con le stelle: le sue partecipazioni in tv

Nato musicalmente verso la metà degli anni ’80, con il debutto ufficiale al ‘Festival di Sanremo’ del 1989 con i Ladri di Biciclette, Paolo Belli, oltre ad affermarsi nel mondo della musica, ha attraversato anche la storia del piccolo schermo degli ultimi tre decenni: la televisione, prima con Giorgio Panariello nelle tre edizioni di ‘Torno Sabato’, poi negli ultimi 18 anni al fianco di Milly Carlucci per ‘Ballando con le Stelle’, senza tralasciare le tantissime edizioni di ‘Telethon’ che lo hanno visto protagonista come co-conduttore ed interprete musicale. Tante anche le esperienze di intrattenimento puro sempre in ambito televisivo con le rubriche realizzate in diverse edizioni del ‘Giro d’Italia’ e infine allo Lo Zecchino d’Oro, come presentatore degli speciali di Natale.