Ballando con le stelle, nuovo colpaccio di Milly Carlucci: chi scende in pista

Più giorni passano e più si avvicina la nuova stagione di Ballando con le Stelle che si annuncia come sempre emozionante e all’insegna dei colpi di scena, non solo grazie alla bravura della insostituibile padrona di casa, Milly Carlucci, o ai giudici ormai storici, ma soprattutto al cast dei vip che quest’anno è a dir poco sensazionale.

La peculiarità dello show di Rai Uno – che quest’anno festeggia 20 anni – si sa, alla fine non risiede solo nella danza, che è il suo cardine, ma anche nella capacità di trasformare personaggi provenienti dai mondi più disparati in protagonisti di una sfida spettacolare fatta di sacrificio, determinazione e leggerezza. Il pubblico, puntata dopo puntata, non segue solo i passi di ballo, ma soprattutto i percorsi di crescita dei concorrenti, che spesso diventano veri e propri racconti di vita.

E proprio in quest’ottica la nuova edizione, al via il 27 settembre 2025, non deluderà le aspettative. Tra artisti, conduttrici, cantanti e attori già confermati, arriva ora un annuncio che ha fatto impazzire i fan sui social: un campione dello sport italiano ha deciso di raccogliere la sfida e calcare il parquet di Rai 1.

Dal tennis al ballo in TV

Si tratta di Fabio Fognini, ex numero uno del tennis azzurro, che ha scelto di mettersi in gioco lontano dai campi da tennis ma sulla pista da ballo più famosa della TV. La notizia è stata svelata con un video pubblicato sui canali ufficiali della trasmissione, in cui l’atleta, ancora in tenuta sportiva, ha confermato la sua presenza nella squadra di Milly Carlucci.

Con un sorriso ironico, Fognini ha dichiarato di voler affrontare questa avventura con la stessa passione che lo ha sempre contraddistinto nello sport: “Quest’anno ho deciso di scendere in pista, sarò presente a Ballando con le stelle. Prometto di metterci tanta passione e allegria, e spero di azzeccare qualche passo. Ragazzi ci vediamo presto”. Le sue parole

Per i fan non è un debutto assoluto: il campione ligure era già apparso come “ballerino per una notte” nella scorsa stagione, lasciando tutti a bocca aperta con un’inaspettata performance che aveva conquistato giuria e pubblico. Quella prova, coronata da applausi e standing ovation, aveva fatto nascere i primi rumors su una sua possibile partecipazione stabile. Ora il sogno dei telespettatori diventa realtà.

La Carlucci, del resto, non è nuova a queste “catture” eccellenti: nel tempo è riuscita a convincere personaggi del calibro di atleti olimpici, cantanti storici e volti amati della TV. Anche quest’anno il cast si annuncia particolarmente ricco: tra i nomi già svelati ci sono Barbara D’Urso, Marcella Bella, Martina Colombari, Nancy Brilli, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Rosa Chemical e la travolgente Signora Coriandoli. L’arrivo di Fognini rappresenta dunque la ciliegina sulla torta di un’edizione che punta a mescolare generi e personalità diversissime tra loro. Con una carriera sportiva costellata di vittorie e un legame fortissimo con la famiglia – dal 2016 è sposato con Flavia Pennetta, con cui ha tre figli – Fabio Fognini porta a Ballando non solo la sua popolarità, ma anche la sua esperienza di uomo abituato alle sfide.