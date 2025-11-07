Ballando con le stelle, Nancy Brilli in rivolta: “Scontro tra primedonne”. L’indiscrezione

Nuovi colpi di scena a Ballando con le Stelle. Nel backstage sarebbe successa una rivolta tra Nancy Brilli e un’altra concorrente: si parlerebbe di “guerra tra primedonne” e le indiscrezioni dicono anche che l’attrice si sarebbe rivolta a un legale. A parlarne è Gabriele Parpiglia nella sua ultima newsletter, dove ha posto l’attenzione su questa ultima – già chiacchierata – edizione del talent di Rai 1. Il giornalista è venuto infatti a conoscenza di un retroscena che riguarda appunto Brilli e Barbara D’Urso.

Le indiscrezioni sulle due concorrenti di Ballando

Le voci dicono che Nancy Brilli non abbia apprezzato il grande spazio dato a Barbara D’Urso da Milly Carlucci in ogni puntata. “Qualcuno conta la D’Urso” – si legge – “la guerra tra le primedonne del sabato sera è sempre più sottile ed ecco lo scoop: Nancy Brilli è arrivata addirittura a ‘far’ contare da terze persone i minutaggi che vengono concessi a Barbara d’Urso durante la puntata…“. Lo stesso Parpiglia ha inoltre rivelato un altro retroscena che la riguarda: pare che lei non si sia limitata a chiedere a terzi di contare i minuti dedicati all’ex volto Mediaset, ma si sarebbe anche rivolta ad un avvocato affinché le sue performance a Ballando con le Stelle vengano assicurate nel modo giusto.

“Pare che Nancy si sia rivolta a un legale per far sì che le sue esibizioni all’interno del programma siano garantite in modo onesto, corretto, pulito e soprattutto, con il minutaggio giusto…”, scrive Parpiglia. Al momento non ci sono informazioni certe a riguardo, ma di certo questa indiscrezione è subito diventata virale sul web.

Le parole su Guillermo Mariotto

In attesa di fare chiarezza su queste voci, i telespettatori di Ballando con le Stelle stanno rivolgendo l’attenzione su una frase pronunciata da Nancy Brilli e che riguarda il giurato Guillermo Mariotto. Quest’ultimo ha infatti consigliato, durante la scorsa puntata, di non vestirsi più di nero perché si tratta di un colore che non donerebbe alle “donne di una certa età“. Un consiglio che non è stato per niente apprezzato dall’attrice. In un’ospitata fatta nel salotto televisivo de La Volta Buona, Brilly ha infatti detto: “Trovo scandaloso dire ‘A una signora di una certa età non deve…’ Una signora di una certa età deve fare il beato cavolo che le pare…Lo sto dicendo proprio…Poi il nero guarda come mi sta bene…”. Delle parole – anche queste – andate subito virali in rete.