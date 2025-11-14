Ballando con le Stelle, Nancy Brilli gela Milly Carlucci: “Vuoi il sangue”

Continuano i colpi di scena a Ballando con le Stelle, che non solo avvengono in diretta, ma anche nel backstage. Nella scorsa puntata, andata in onda sabato 8 novembre, Nancy Brilli è stata di nuovo al centro delle critiche da parte dei giudici Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Questi ultimi hanno parlato di quanto all’inizio la concorrente sembrasse antipatica, e l’attrice ha voluto replicare: “Da che pulpito! Ho costruito, infatti, quarant’anni di carriera su questo, sul fatto che sono antipatica. Lo hanno detto, guarda caso, ambedue. Ambedue hanno esternato questa cosa, i miei amatissimi…“.

Riferendosi alla Lucarelli ha poi detto: “A me Selvaggia mi fa pure simpatia: una che sceglie nella sua vita di fare la cattiva ha scelto un personaggio. Vuole fare Grimilde e fa Grimilde. Si è identificata in quella cosa lì. Sarei curiosa di vedere se nella sua vita privata questa cosa corrisponde. I gattini, il fidanzato innamorato: ci sono tutte una serie di cose che smentirebbero questo atteggiamento“. L’attrice ha quindi fatto una nuova stoccata durante l’appuntamento settimanale di Ballando segreto.

Le parole di Nancy Brilli

In quello scenario, Milly Carlucci ha voluto dare alcuni consigli all’attrice per quando si troverà nuovamente di fronte ai giudici dopo la sua performance. “A teatro porti un personaggio cattivo, giusto?” – ha esordito lei – “Attingi da quel personaggio lì quando sei davanti alla giuria. Guarda che sarebbe divertente. (…) Quasi nessuno ha quella velocità di pensiero per replicare altrettanto“. Poi ha parlato di quello che ha detto Selvaggia Lucarelli su Rossella Erra e che, secondo Milly, è stata veramente epica. “Non so se l’hai notata” – ha continuato la conduttrice di Rai 1 – “È questo che è divertente, perché come si dice ‘uccide più la lingua che la spada’. Una battuta seppellisce tutti, questo è il fatto, e Nancy tu ce l’hai“.

A quel punto la concorrente, che si sta esibendo con il ballerino professionista Filippo Zara, è scoppiata a ridere e ha lanciato una stoccata incredibile alla Carlucci. “Io ti amo… Sei la fatina buona, ma in realtà tu vuoi il sangue” – ha esordito Nancy Brilli. Alla fine Milly ha concluso dicendo: “Non lasciare l’ultima parola alla giuria, in senso umoristico, è una buona soddisfazione per il concorrente“.

Le anticipazioni di Ballando con le Stelle

Nella prossima puntata del talent di Rai 1 potrebbe scendere in pista Ilaria D’Amica come ballerina per una notte. L’indiscrezione è stata lanciata da Giuseppe Candela nella sua rubrica C’è chi dice sul settimanale Chi. Il giornalista ha fatto sapere che “la conduttrice sarebbe stata scelta come ballerina per una notte. Questo le permetterebbe di mettersi così alla prova in qualcosa di insolito per lei, come capita di settimana in settimana ai volti noti che vengono coinvolti“.