Ballando con le Stelle, Milly Carlucci vuole Romina Power (ma c’è un problema di cachet)

Milly Carlucci è già a lavoro per costruire il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, è noto come la conduttrice si impegni per creare un gruppo quanto più eterogeneo possibile e che possa essere vincente da un punto di vista degli ascolti. Le recenti indiscrezioni sul talent di Rai 1 – che hanno iniziato a circolare mentre è arrivato in onda Sognando ballando con le stelle, speciale dedicato ai 20 anni del programma – hanno parlato del desiderio della padrona di casa di avere Romina Power.

Pare che la Carlucci volesse davvero a tutti i costi l’ex moglie di Albano, ma la cifra del cachet della Power sarebbe troppo elevata. A dirlo è il settimanale Oggi, secondo cui la conduttrice da tempo starebbe corteggiando l’attrice statunitense per averla nel suo show. Del resto un personaggio amato dal pubblico come lei, sarebbe senz’altro un grande “colpo” dal punto di vista degli ascolti.

Ballando con le Stelle, Romina Power prossima concorrente?

Secondo il sopracitato tabloid pare che Milly Carlucci stia facendo di tutto per portare Romina Power a Ballando con le Stelle, ma ci sarebbe un problema di cachet elevato che – al momento – avrebbe interrotto le trattative. La cifra richiesta dal cantante per partecipare sarebbe troppo alta per la Rai, anche se – si legge sempre dal settimanale Oggi – la Carlucci potrebbe tornare a corteggiare la cantante.

E’ noto come quando la conduttrice vuole qualcuno nel cast del talent, faccia di tutto per ottenerlo. In questo caso, però, si dovrà trovare un accordo economico che possa mettere d’accordo tutti, la Power e la produzione del programma. Intanto, poco prima che andasse in onda la finale di Sognando con le Stelle, che è stata trasmessa venerdì 30 maggio, la Carlucci ha raccontato quest’esperienza in un’intervista al Corriere della Sera. Ha spiegato che questo spin off è nato dalla volontà di portare alla luce un processo che generalmente resta dietro le quinte.

Il programma, però, non avrebbe dato i risultati sperati in termini di ascolti, del resto si è trovato ad andare in onda in concomitanza di molti eventi importanti. Infatti la conduttrice ha detto che a parer suo è stato fatto un miracolo, proprio perché Sognando Ballando con le Stelle è andato in onda in un momento particolare per l’Italia, riferendosi alla morte di papa Francesco e al successivo Conclave: “(…) Siamo riusciti però a trovare una misura e le storie dei ballerini sono state accolte con grande affetto dalla gente, che è poi quello che più conta“.

Conclusa quest’esperienza, la conduttrice è pronta a rimettersi a lavoro per unire il nuovo gruppo di Ballando con le Stelle, il nome della Power al momento starebbe in standby, ma con Milly Carlucci non è mai detta l’ultima parola.