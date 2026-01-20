Ballando con le Stelle, Milly Carlucci svela il suo futuro in Rai: le parole della conduttrice

Milly Carlucci potrebbe condurre un nuovo programma in primavera, nello stesso periodo in cui va in onda il Serale di Amici di Maria De Filippi. Al momento non c’è ancora la conferma, ma le voci dicono che potrebbe trattarsi di uno show musicale, come anticipato dal Direttore del Prime Time Rai Williams Di Liberatore.

Il nuovo programma di Milly Carlucci

In una dichiarazione rilasciata a Il Mattino, Williams Di Liberatore ha detto: “Ci sarà un nuovo programma e sarà di sabato sera. Da qui a una settimana andremo a definire proprio quelle che sono le componenti del programma, ci sono un paio di titoli in questo momento in ballo. In ballo non nel senso che si tratta di ballo, eh. Potrebbe essere un talent e potrebbe avere una forte componente musicale. Sarà un talent musicale dove i talenti saranno a disposizione delle canzoni“.

Pare quindi che Milly Carlucci abbia stavolta puntato su un programma che abbia richiami allo storico Canzonissima, anche se il budget potrebbe essere limitato. La nuova edizione di Ballando con le Stelle trasloca, dato che la Rai ha scelto di non rinnovare il contratto d’affitto con l’Auditorium del Foro Italico.

La sfida con il serale di Amici

Il nuovo show Rai si sfiderà – nuovamente – con Maria De Filippi, come accade ogni anno quando Carlucci è al timone di Ballando con le Stelle nella stessa fascia oraria di Tu sì que vales di Canale 5. C’è da dire che, in questo periodo, C’è Posta per Te sta duramente lottando contro The Voice Kids di Antonella Clerici, tra i programmi più amati del palinsesto Rai. “Questa non è ovviamente una scelta mia, ma della mia azienda, che da 40 anni è la Rai” – ha detto la Clerici – “Me l’hanno chiesto e io ho accettato, perché come dico sempre, i conduttori di lungo corso sono quelli che devono rischiare di più, perché abbiamo tante ore di televisione alle spalle“.

E ancora: “C’è Posta Per Te è sicuramente il programma più forte di Mediaset, non penso che esista uno show più forte di quello, Maria in quello è bravissima. Sono consapevole di non poter vincere o avvicinarmi ai suoi risultati. Cerco di fare del mio meglio, la mia bella figura e di difendere il mio prodotto, perché The Voice per me è il programma migliore che ha la Rai”.