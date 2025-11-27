Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci fa chiarezza sul “lastra gate”: la verità sullo stop di Francesca Fialdini

Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci si espone riguardo alle insinuazioni di quello che mediaticamente è diventato il lastra gate e riguarda l’infortunio di Francesca Fialdini.

Ballando Con Le Stelle entra nel vivo. La competizione tra ballerini vip è sempre più serrata e i retroscena riguardanti allenamenti e strategie delle coppie in gara si susseguono. Il programma sta avendo ascolti in crescita al sabato sera, anche perché il pubblico a casa ha voglia di capire chi potrebbe effettivamente aggiudicarsi la coppa del torneo. Il programma, negli anni, vanta una lunga serie di vincitori illustri. Tornando al presente, tiene banco l’infortunio di Francesca Fialdini.

La presentatrice è impegnata a ballare con Giovanni Pernice. Il percorso televisivo tra i due è molto incoraggiante, vengono dati come papabili vincitori della competizione. Il destino, tuttavia, ci mette lo zampino. Le settimane scorse Fialdini si infortuna e per alcune fratture scomposte alle costole è stata costretta a ritirarsi dalla trasmissione.

Ballando Con Le Stelle, il lastra gate dopo l’infortunio di Fialdini

Milly Carlucci a tal proposito l’ha tranquillizzata sottolineando che, se si fosse ripresa in tempo, avrebbe potuto dire la propria ai ripescaggi. Questo scenario, ora, sembra possibile. Parallelamente a questa consapevolezza, dietro le quinte di Ballando Con Le Stelle, sembrerebbe esserne maturata un’altra.

Alcuni all’interno del cast non crederebbero allo stop della Fialdini. Si grida al complotto e ci sarebbero addirittura indiscrezioni secondo cui qualche componente avrebbe addirittura chiesto di vedere i referti medici che attestano l’infortunio. Retroscena raccontato dalla stessa Fialdini nel corso di Ballando Segreto, dove emergono le confessioni del programma nel corso degli allenamenti: “Ho trovato la cosa – ha spiegato la Fialdini – molto antipatica. Che credono di avermi scalfito? Io sicuramente non mi sto riposando, sono infortunata”.

Milly Carlucci spegne le polemiche

Parole dure che alimentano altre voci sull’argomento. A mettere fine alle polemiche ci ha pensato Milly Carlucci nel corso dell’edizione pomeridiana di Vita in Diretta. Nel corso della puntata di mercoledì 27 novembre 2025, infatti, la conduttrice del programma chiarisce: “Sono state dette cose che non corrispondono al vero, c’è stato soltanto un duro confronto tra Fognini e Fialdini che speriamo possano chiarirsi quanto prima”.

Dunque nessuno dubita ufficialmente della condizione della presentatrice, ma ci sono stati degli attriti. Un epilogo necessario che vedrà comunque ulteriori chiarimenti a partire da sabato prossimo in puntata. Il lastra gate potrebbe, quindi, spegnersi prima della manche ripescaggio.