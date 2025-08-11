Ballando con le Stelle, Mariotto ci sarà? L’annuncio ufficiale di Milly Carlucci

Da settimane Milly Carlucci è al lavoro per realizzare la nuova edizione di Ballando con le stelle, un’edizione che non mancherà di sorprendere. Il talent della prima serata di Rai Uno è tra i prodotti di punta della rete di stato, nonostante la longevità non subisce inflessioni negli ascolti e anno dopo anno sembra rinnovarsi. Diversi i vip che hanno accettato di mettersi in gioco e che in pista hanno rivelato anche le loro fragilità e i punti di forza. Anche quest’anno Milly è alle prese con la selezione dei nuovi concorrenti e il toto nomi si è scatenato sui social.

Il cast delle stelle non è stato ancora ufficializzato e molti sono i vip che potrebbero accettare l’invito di Milly Carlucci. Del resto la conduttrice ha sempre puntato su personaggi di spicco del mondo della tv, cinema, ma anche cultura e sport e non si è mai accontentata di volti di secondo piano. Sarà anche per questo che il talent continua a mietere ascolti e a non subire nessun tipo di inflessione. Determinante per il successo di Ballando con le stelle anche la giuria che d’anni è capitanata da Carolyn Smith, volto consolidato del format.

Dopo quanto è successo lo scorso anno in molti si sono chiesti se Mariotto sarà ancora presente nel programma. Lo stilista nell’ultima edizione oltre a fare commenti non troppo inerenti al contesto e ai concorrenti, nel corso di una puntata ha abbandonato improvvisamente il suo posto lasciando improvvisamente il suo posto: una situazione che ha creato diversi disagi alla produzione e a Milly Carlucci che grazie alla sua esperienza e professionalità è riuscita a gestire la situazione. Mariotto ci sarà anche nella nuova stagione di Ballando con le stelle?

Ballando con le stelle 2025, ufficializzata la giuria

Nei giorni scorsi è stato condiviso un video sulle pagine social di Ballando con le stelle che ufficializza la giuria della prossima edizione del talent. E’ stato confermata Carolyn Smith, che si è detta entusiasta di presenziare ancora nel programma: “Abbiamo dimostrato che il ballo vince”. Ci sarà anche la discussa Selvaggia Lucarelli che definisce il talent di Rai 1 un format incapace d’invecchiare: “Qual è il segreto di Ballando con le stelle? Non lo so, ma è l’unico programma che anziché invecchiare, ringiovanisce, è una specie di Benjamin Button della televisione: ogni anno è sempre più contemporaneo, più giovane, più fresco. E Milly con lui”.

Presente anche Ivan Zazzaroni: “A settembre divento maturo: diciotto anni di Ballando con le stelle. Quindi ho il diritto di votare, e voterò diversamente” e Fabio Canino: “E’ come le vacanze, quando d’estate uno torna nello stesso albergo, nello stesso bagno… Perché vuole rincontrare le stesse persone.” Nel video appare in biciletta Paolo Belli che canticchia il ritornello del programma. E Mariotto? Anche il noto stilista della maison Gattinoni sarà presente nella prossima edizione di Ballan con le stelle.

Mariotto: “Ci sarà Mariotto 2, la vendetta”. La reazione dei social

Milly Carlucci, nonostante i precedenti, ha confermato Mariotto nella squadra dei giurati, team che nel corso degli anni si è rivelato vincente. La dichiarazione del designer promette decisamente bene: “Ci sarà Mariotto 2, la vendetta”, ha dichiarato il giurato che a quanto pare non cambierà il suo modo di porsi con i concorrenti. Confermati anche i tribuni del popolo: Rossella Erra e i due ex ballerini professionisti Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.

Insomma squadra vincente non si cambia e Milly ha puntato sul sicuro. Certo è che non tutti hanno approvato la scelta di far tornare Mariotto, per gran parte del pubblico del talent il giurato non ha avuto un atteggiamento consono e rispettoso e non meritava di tornare in video. “Mariotto fuori!!!! Abbatterà lo share se non prendete provvedimenti giusti cara Milly Carlucci!” ha commentato un utente. E ancora: “Ci sarà nuovamente quel maleducato di Mariotto?”