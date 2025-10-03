Bufera dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle: i commenti rivolti a Marcella Bella hanno indignato il pubblico e sono arrivati perfino in Parlamento

Ballando con le Stelle, Marcella Bella e Fratelli di Italia: cosa sta succedendo, il caso arriva in Parlamento

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si è aperta con una polemica che ha rapidamnete oltrepassato i confini dell’intrattenimento televisivo per approdare nelle aule del Parlamento.

Protagonista, suo malgrado, è Marcella Bella, che nel corso della prima puntata del talent di Rai 1, andata in onda sabato 27 settembre, è stata al centro di giudizi ritenuti da molti telespettatori – e da parte del mondo politico – offensivi e sessisti.

Le dichiarazioni di alcuni giurati – Selvaggia Lucarelli, Guillero Mariotto e Fabio Canino – hanno infatti suscitato reazioni indignate e hanno (prevedibilmente) acceso un dibattito che oggi tocca temi sensibili come il rispetto della donna e il ruolo dei media nella prevenzione di fenomeni di discriminazione e body shaming.

I commenti contestati

Al termine della sua esibizione con il ballerino Chiquito, Marcella Bella è stata oggetto di osservazioni giudicate dai più fuori luogo. Selvaggia Lucarelli ha ironizzato sull’abbigliamento della cantante: “Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata. Sei una delle più nude che abbiamo visto in questi anni”, un commento che ha suscitato la pronta reazione di Marcella: “Ma no, ho il pantalone sotto”.

Mariotto ha rincarato la dose con una battuta che faceva riferimento al “duodeno”, mentre Fabio Canino ha richiamato alla mente episodi legati alla sua esperienza di animatore a Cuba e Santo Domingo, accennando a donne particolarmente disinibite che danzavano con i ballerini facendo riferimento al “turismo sessuale”. Espressioni che hanno immediatamente sollevato critiche per la loro natura denigratoria e allusiva.

Ospite a La vita in Diretta, Marcella Bella ha espresso con chiarezza il proprio disagio: “Ero preparata ai commenti sul ballo, ma non alle volgarità. Non ero affatto smutandata, e certe battute non si giustificano con l’ironia. Mi hanno offesa come donna, non solo come artista. Mi aspetto delle scuse, soprattutto da Fabio Canino”.

L’intervento della politica

A difendere la cantante è intervenuta la senatrice Susanna Donatella Campione, esponente di Fratelli d’Italia e membro della commissione bicamerale contro la violenza sulle donne. In una nota ufficiale, la senatrice ha parlato di “commenti sessisti” e di “frasi squallide e mortificanti”, evidenziando come simili episodi contribuiscano a normalizzare atteggiamenti di dileggio nei confronti delle donne:

“Solidarietà totale a Marcella Bella per i commenti sessisti ricevuti in diretta. Alcuni giurati le hanno indirizzato frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere sessuale, si è ironizzato persino sull’età e sull’abbigliamento. Le battute per fare colpo sul pubblico non dovrebbero mai diventare dileggio. Onore alla classe di Marcella Bella che non ha replicato e solidarietà alla donna prima ancora che all’artista. Ai giurati conviene rileggersi il suo curriculum: nessuno di loro può tenere il confronto”.

Le risposte alle accuse

Di fronte alle accuse, le risposte non si sono fatte attendere. Mariotto ha parlato del riferimento al duodeno come di un’iperbole, “come dire che avevo visto perfino un organo interno durante la sua spaccata”. Lucarelli , dalle colonne del Corriere della Sera, ha precisato: “Ho ironizzato sul fatto che Marcella sia stata la concorrente più ‘nuda’ mai vista a Ballando, perché Milly è sempre molto rigida sulle questioni ‘costumi’. Ho ironizzato su questo”.

E ha aggiunto: “Forse ‘duodeno’ e le allusioni di Canino sono state un po’ indelicate, ma Marcella è forte, tosta, indipendente: perdonerà il cameratismo sciocco ma in buona fede che c’è stato”.

Zazzaroni ha poi sottolineato l’importanza di contestualizzare ciò che avviene in una serata in cui “si ride e si scherza, se no tutto sembra offensivo”. Anche Milly Carlucci stessa è intervenuta sulla questione: “La nostra è la trasmissione più inclusiva che esista. Può essere uscita una battuta non felice, ma non c’è mai intenzione di offendere”.