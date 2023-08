Ballando con le Stelle inglese, Layton Williams ballerà con un uomo

Attore molto famoso a livello internazionale per aver partecipato a The Billy Elliott: The Musical e Tutti parlano di Jaime, Layton Williams farà parte del cast della prossima edizione di Strictly Come Dancing, il Ballando con le Stelle inglese.

L’attore e ballerino 24enne, attraverso i social ha comunicato ai suoi fan che prenderà parte allo show televisivo vestendo abiti femminili e ballando con un uomo. Naturalmente non si tratterà della prima volta nella storia del programma: già nel 2020 la campionessa olimpica di pugilato Nicola Adams e la sua maestra, la ballerina professionista Katya Jones, sono state la prima coppia di donne in gara Oltremanica.

L’anno dopo il vincitore del cooking show Bake Off John Whaite e il professionista Johannes Radebe hanno conquistato la medaglia d’argento dello show. Nel 2022, l’ex vincitore di Strictly Come Dancing Giovanni Pernice ha ballato con il deejay radiofonico Richie Anderson. E nello stesso anno il comedian Jayde Adams – che era abbinato a Karen Hauer – si è esibito in abiti sia maschili che femminili. Nel 2019 nella versione australiana la drag queen Courtney Act aveva ballato con un uomo.

Non che nel nostro Paese sotto questo punto di vista siamo retrogradi, anzi la conduttrice Milly Carlucci ha compiuto sotto questo punto di vista scelte decisamente progressiste, aprendo da sempre le porte a personaggi della comunità LGBTQIA+. Nel 2016 Platinette (l’alter ego di Mauro Coruzzi) ha preso parte al programma in coppia con il maestro Raimondo Todaro, mentre lo stesso insegnante ha avuto poi come allievo il make up artist dei vip Giovanni Ciacci. Nella stagione appena andata in onda di Ballando con le Stelle il nuotatore olimpico Alex Di Giorgio ha fatto coppia fissa con il maestro Moreno Porcu, arrivando in finale. L’altro concorrente gay dichiarato di questa edizione, l’attore di fiction Mediaset Gabriel Garko, ha invece scelto di ballare con la maestra Giada Lini.