Ballando con le Stelle, la classifica: vincitori ed eliminati

Sabato 25 ottobre è tornato su Rai1 Ballando con le Stelle, il celebre show condotto da Milly Carlucci che continua a conquistare il pubblico italiano con esibizioni spettacolari e colpi di scena. L’edizione di quest’anno si distingue per alcune novità importanti: Paolo Belli, storico volto del programma, ha lasciato la conduzione per scendere in pista come concorrente, mentre Massimiliano Rosolino debutta come assistente nella Sala delle Stelle, regalando un nuovo ritmo al dietro le quinte.

Una giuria d’eccezione e un’edizione ricca di novità

A valutare le performance, come da tradizione, ci sono Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Cinque giudici dal carattere forte e dalle opinioni sempre dirette, che contribuiscono a rendere ogni puntata imprevedibile. Rosolino, nel nuovo ruolo di “collante” tra palco e backstage, aggiunge leggerezza e spontaneità alla trasmissione.

Maria Esposito conquista tutti

La quinta puntata ha regalato grandi emozioni, grazie alla partecipazione speciale di Maria Esposito, “ballerina per una notte”. L’attrice ha stupito con una performance intensa e raffinata, confermando la sua straordinaria versatilità anche lontano dal set. Nessuna eliminazione nel corso della serata, ma la tensione è rimasta alta: Beppe Convertini con Veera Kinnunen ed Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale sono finiti al ballottaggio e si giocheranno la permanenza nella prossima puntata.

La classifica aggiornata

A dominare la classifica dopo la somma dei voti della giuria e dei tesoretti è la coppia formata da Martina Colombari e Luca Favilla, che hanno incantato con una coreografia contemporanea di grande impatto emotivo. Seguono Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli, mentre Marcella Bella e Chiquito si distinguono grazie a un bonus di 25 punti che li rilancia in zona alta. Anche in questa puntata non c’è stata alcuna eliminazione.

Classifica della quinta puntata (Giuria + Tesoretto):

Martina Colombari e Luca Favilla (+25 punti di tesoretto)

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca

Andrea Delogu e Nikita Perotti

Fabio Fognini e Giada Lini

Rosa Chemical ed Erica Martinelli

Marcella Bella e Chiquito (+25 punti di tesoretto)

Nancy Brilli e Carlo Aloia

Beppe Convertini e Veera Kinnunen

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale