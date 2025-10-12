Ballando con le Stelle, la classifica della terza puntata: vincitori e eliminati

La classifica di Ballando con le Stelle. Ieri, 11 ottobre 2025, la coppia Francesca Fialdini e Giovanni Pernice si è confermata vincitrice con 76 punti totali.

La terza puntata di Ballando con le Stelle 2025, andata in onda nella tarda serata di sabato su Raiuno, ha confermato il mix di spettacolo, talento e tensioni tra concorrenti e giuria, composta da Fabio Canino, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Nonostante la concorrenza della partita di qualificazione ai Mondiali di calcio tra Estonia e Italia, che ha raccolto oltre 6,5 milioni di spettatori, il programma di Milly Carlucci ha registrato un buon seguito con oltre 2 milioni di telespettatori e uno share del 24,1%.

Esibizioni e punteggi della terza puntata

Ad aprire la serata è stata la coppia composta da Fabio Fognini e Giada Lini con un energico jive boogie che ha conquistato la giuria, guadagnando 36 punti. A seguire, Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale si sono esibiti in un tango che ha ottenuto 25 punti, mentre Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca hanno portato in pista una lambada freestyle, dimostrando grande grinta.

Tra le esibizioni più apprezzate, spicca il valzer di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, che hanno ottenuto 46 punti, sommati ai 30 punti bonus della puntata precedente, raggiungendo un totale di 76 punti. Il samba di Filippo Magnini e Alessandra Tripoli ha raccolto 41 punti, con un punteggio pieno da parte di Selvaggia Lucarelli.

Altre performance degne di nota sono state quelle di Marcella Bella e Chiquito con un merengue energico (29 punti), Rosa Chemical e Erica Martinelli con una salsa valutata 36 punti, e il jive di Andrea Delogu e Nikita Perotti, che ha diviso l’opinione della giuria ma si è aggiudicato 41 punti.

Tensioni e giudizi severi in giuria

La serata non è stata priva di polemiche: Selvaggia Lucarelli ha rivolto una frecciata a Marcella Bella, commentando ironicamente il suo atteggiamento in pista, mentre Beppe Convertini e Veera Kinnunen hanno ricevuto un punteggio molto basso, con due voti zero da parte di Selvaggia e Mariotto. L’atmosfera si è fatta più tesa anche per la penalizzazione di 10 punti inflitta a Marcella Bella e Emma Coriandoli, ultime in classifica a pari merito.

Vincitori e bonus per la quarta puntata

A trionfare nella terza puntata sono state due coppie: Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, entrambe premiate con un bonus di 10 punti per la gara della prossima settimana, in programma sabato 18 ottobre. La loro performance ha dimostrato una crescita costante e una padronanza scenica apprezzata dal pubblico e dalla giuria.

Nonostante la collocazione in seconda serata, il programma conferma la sua capacità di attrarre un pubblico fedele, testimoniando la solidità di un format che continua a mescolare danza, spettacolo e dinamiche di competizione con successo.