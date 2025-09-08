Ballando con le Stelle, incidente per Stefano Oradei. “Prognosi impegnativa”. Come sta il ballerino

Stefano Oradei è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è stato quindi portato urgentemente in ospedale. Ad annunciarlo è stato il diretto interessato – ex volto di Ballando con le Stelle – che ha spiegato su Instagram tutto l’accaduto. Per l’occasione ha anche ringraziato pubblicamente la moglie Manila Nazzaro per tutto il supporto dimostratogli in questo momento.

Incidente stradale per Stefano Oradei

Il ballerino è stato vittima di un incidente, avuto mentre si trovava a bordo del suo scooter. Oradei è infatti stato investito da un’auto, con una manovra che lui ha definito “folle”. C’è stato così un breve ricovero in ospedale e ha ricevuto la diagnosi di “prognosi impegnativa“, ma al momento non ha rivelato l’entità delle ferite che ha riportato. Lo stesso Stefano ha fatto sapere ai fan di essere rientrato a casa e ha anche promesso loro di tenerli aggiornati sulle sue condizioni di salute. A condividere la notizia è stata inoltre la moglie Manila Nazzaro, che ha evidenziato tutta la vicinanza nei confronti del marito. I due si sono infatti sposati lo scorso anno dopo qualche tempo di fidanzamento, iniziato a seguito della fine della storia d’amore della showgirl con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso.

Prima dello spiacevole episodio, Stefano era tornato a Roma dopo aver trascorso le vacanze estive in Sardegna con Manila e i figli di lei, nati dal matrimonio nella Nazzaro con Francesco Cozza, terminato nel 2017. Pare quindi che l’incidente abbia avuto luogo nella Capitale, anche se il diretto interessato non ha ancora parlato con precisione della dinamica. Al momento il ballerino si trova nella fase della convalescenza, che sta affrontando in compagnia della moglie.

Stefano Oradei e Manila Nazzaro a The Couple

La coppia ha lasciato, qualche mese fa, la casa di The Couple. Il palinsesto Mediaset ha infatti mandato in onda questo nuovo programma tv condotto da Ilary Blasi, che è stato però anticipatamente chiuso a causa dei bassi ascolti. Pier Silvio Berlusconi ha infatti voluto sospendere il reality e devolvere in beneficenza il montepremi di un milione di euro che era inizialmente previsto.