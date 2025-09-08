Ballando con le stelle, incidente per il protagonista: come sta

Ore e giorni di grande apprensione per il volto noto di Ballando con le Stelle, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nei giorni scorsi. Il volto storico del programma di Milly Carlucci, molto noto al pubblico televisivo, è stato infatti investito da un’auto mentre viaggiava a bordo del suo scooter. L’impatto, come lui stesso ha raccontato, è stato violento e ha richiesto immediato trasporto in ospedale per i controlli e le cure necessarie.

La notizia si era diffusa rapidamente sul web, accompagnata però da un lungo silenzio sui canali social. Un’assenza che aveva accresciuto la preoccupazione dei tanti che lo seguono, abituati a vederlo sempre attivo e sorridente. Solo nelle ultime ore, ha deciso di parlare e di rassicurare personalmente chi si era spaventato per le sue condizioni.

Il racconto dell’incidente

Finalmente, dunque, Stefano Oradei ha rotto il silenzio. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, il danzatore ha spiegato per la prima volta cosa è accaduto: “Sono stato vittima di un incidente in scooter, per questo ho avuto giorni di silenzio social. L’impatto è stato forte e l’auto che mi ha preso ha fatto una manovra a dir poco folle. Sono in corso tutte le verifiche”.

Il messaggio prosegue con un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche: “Ho una prognosi impegnativa, ma sono fortunatamente rientrato a casa dopo tutti i controlli in ospedale. Sono a casa grazie al cielo con mia moglie e i ragazzi, vi aggiornerò”. Un comunicato breve, ma sufficiente a rassicurare i tanti che si erano mobilitati per lui, e a chiarire che, nonostante la gravità dell’accaduto, non è più in pericolo.

Ballerino romano classe 1983, da anni attivo sulla scena nazionale e internazionale. La sua popolarità è esplosa grazie a Ballando con le Stelle, programma che lo ha visto protagonista come maestro e che gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico televisivo. Dopo giorni di angoscia e incertezza, la notizia del ritorno a casa ha rappresentato un sospiro di sollievo per i fan. Sui social sono arrivati centinaia di messaggi di incoraggiamento e solidarietà, testimonianza del legame che Oradei ha costruito nel tempo con il pubblico televisivo e con gli appassionati di danza.

Accanto a lui, in queste ore difficili, non è mancato il sostegno della moglie Manila Nazzaro, ex Miss Italia e volto televisivo. Anche lei ha voluto condividere un pensiero pubblico, rilanciando il messaggio del marito e aggiungendo parole d’amore: “Siamo stati fortunati. Sei forte amore mio, piano piano tornerà tutto come prima”.

La dinamica dell’incidente resta ora sotto la lente delle autorità competenti. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli né sull’identità dell’automobilista, né sulla ricostruzione esatta dell’impatto. Quel che è certo è che il ballerino dovrà affrontare un periodo di recupero non breve. La “prognosi impegnativa” di cui ha parlato lascia intendere che i postumi dell’incidente non si risolveranno in pochi giorni. Tuttavia, il fatto di essere già a casa e circondato dagli affetti rappresenta un segnale positivo per il suo percorso di guarigione.