Ballando con le stelle: gli eliminati, chi ha vinto, le coppie in semifinale, il ripescaggio

La puntata dello show condotto da Milly Carlucci ha visto protagonisti indiscussi alcuni dei più noti volti del programma, impegnati in esibizioni emozionanti, ma anche in sfide che hanno messo alla prova la loro forza fisica e mentale.

Andiamo a vedere nel dettaglio com’è andata l’undicesima puntata di Ballando con le stelle.

L’undicesima puntata di Ballando con le stelle

Un momento davvero speciale della serata è stato il ritorno in pista di Barbara D’Urso, che, nonostante un infortunio alla spalla che l’aveva costretta a indossare un tutore, ha deciso di continuare la sua avventura nel talent show. La conduttrice napoletana, visibilmente provata dal dolore, ha ballato il valzer insieme al suo partner Pasquale La Rocca sulle note di “I migliori anni della nostra vita”. Nonostante le difficoltà, Barbara ha dimostrato una determinazione incredibile, conquistando il pubblico e la giuria con la sua grinta. La sua performance le ha permesso di accedere alla seconda semifinale, che si terrà il 13 dicembre, mettendo in luce non solo la sua abilità, ma anche la sua forza di volontà.

“Non mi ritiro, vado avanti nonostante il dolore” ha dichiarato Barbara prima della performance, confermando ancora una volta la sua resilienza e il suo spirito combattivo.

Un’altra protagonista della serata è stata Francesca Fialdini, che, dopo aver affrontato diversi infortuni, è tornata con determinazione a calcare la pista da ballo. Al fianco di Giovanni Pernice, la conduttrice ha eseguito un passo a due che le ha permesso di guadagnarsi l’accesso alla semifinale. La coppia ha affrontato altre formazioni, come Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, e la signora Coriandoli con Simone Di Pasquale, con una competizione che ha arricchito la serata di Ballando di tensione e adrenalina.

Andrea Delogu è stata una delle rivelazioni della serata, ottenendo un ottimo punteggio di 39 punti con il suo tango, eseguito insieme a Nikita Perotti. La conduttrice ha dedicato la sua esibizione a cinque persone “molto speciali” della sua vita, regalando così al pubblico un momento di grande emozione. Non è stato solo un ballo, ma una vera e propria dichiarazione d’amore. La giuria ha apprezzato moltissimo l’intensità e la tecnica del tango, contribuendo al posizionamento di Andrea al quarto posto in classifica.

La puntata ha visto anche l’ingresso di altre coppie nella tanto attesa semifinale, come Fabio Fognini e Giada Lini, Rosa Chemical e Erica Martinelli, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, e Martina Colombari con Luca Favilla. Quest’ultima coppia ha trionfato al termine della puntata, piazzandosi al primo posto in classifica.

Purtroppo, ogni gara ha anche il suo lato doloroso, e la puntata ha visto l’eliminazione di alcuni concorrenti: Marcella Bella, Beppe Convertini e la signora Coriandoli, che hanno dovuto salutare il programma. Ma anche in questo caso, Ballando con le Stelle non ha mancato di regalare un tocco speciale. Infatti, a fare da “Ballerino per una Notte” è stato il rapper Rocco Hunt, che, insieme a colleghi come Clementino, Arisa e Loredana Bertè, ha dato il suo contributo alla serata in qualità di ospite d’eccezione.