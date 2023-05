Dev’essere andata più o meno così, in riunione di produzione: come facciamo a creare un po’ di hype intorno al programma che tornerà in onda dopo l’estate? Facciamo girare un po’ di indiscrezioni sulla giuria della prossima edizione! E poi via con il totonomi via social, così facciamo il pieno di interazioni. Ed ecco che questa mattina gli account Instagram, Facebook e Twitter di Ballando con le stelle hanno lanciato la più classica delle call to action: chi vorreste in giuria? E nella grafica preparata ad hoc le immagini di Barbara d’Urso, Giuseppe Cruciani, Giancarlo Magalli e Francesca Fagnani, ossia alcuni dei personaggi che in queste settimane sono stati accostati alla trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci.

⚡È ufficialmente partito il TOTO NOMI sui nuovi possibili giudici di #BallandoConLeStelle 📢Vogliamo sentire la vostra voce nei commenti su chi, tra di loro, vorreste in giuria!

Scatenatevi👇🏻 pic.twitter.com/0ZVJG7UaJm — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) May 26, 2023

Una strategia comunicativa/social più che legittima da parte di Ballando con le stelle, che in questa maniera prova ad aumentare l’engagement social e, soprattutto, ad agitare un po’ le acque, a pochi giorni dall’intervista rilasciata da Selvaggia Lucarelli al settimanale Chi nella quale la giornalista ha fatto sapere di essere stata già riconfermata nel programma del sabato sera di Rai1.

A ‘rovinare’ la festa ci ha pensato però Francesca Fagnani, l’unica tra i tirati in ballo che ha deciso di rispondere, sfilandosi dal toto nomi lanciato da Ballando e smentendo con eleganza anche solo l’ipotesi di un suo coinvolgimento nella trasmissione:

Non vedo l’ora che riparta, vi seguirò dal divano di casa mia, come sempre 💐

A inizio luglio saranno presentati ufficialmente i palinsesti Rai della prossima stagione. La conferma di Ballando con le stelle nello slot del sabato sera della rete ammiraglia non è in discussione. Resto solo da attendere l’annuncio ufficiale, che molto probabilmente coinciderà con la conferma di tutta la giuria. Che anche nell’edizione 2023, con buona pace dei fan di Fagnani, Cruciani, Magalli e d’Urso, sarà dunque formata ancora una volta da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e dall’immancabile Carolyn Smith.