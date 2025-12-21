Ballando Con Le Stelle, finale in crescendo al 21,4%. Il Volo resta al 13,4% di Share. I dati Auditel del 20 dicembre 2025

Ballando Con Le Stelle vince la serata di sabato in termini di ascolti. Resta indietro, invece, Il Volo in concerto. I dati Auditel vedono anche il confronto accesso fra Gerry Scotti e Stefano De Martino in access prime time.

Ballando Con Le Stelle chiude la stagione nel migliore dei modi. Il programma di Milly Carlucci, targato Ballandi Entertainment, si conferma un contenitore dalla duplice natura. Inizia sottotono, in termini numerici, per poi dare il massimo nelle battute finali. L’ultimo atto del programma, che ha visto la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti, ha registrato un gradimento pari al 21,7% di Share.

Picco massimo, tuttavia, raggiunto nel finale quando lo show ha registrato addirittura il 31,7% di Share. Una doppia faccia che consente a Viale Mazzini di festeggiare ancora. Aspettando la prossima edizione, che potrebbe vedere anche qualche cambiamento in giuria ma si tratta soltanto di indiscrezioni. Tornando al presente, Il Volo in concerto ottiene il 13,4% di Share.

Ballando Con Le Stelle, chiusura in crescita. Il Volo in concerto fermo al 13,4% di Share

Cologno Monzese ripropone un contenuto musicale per fare le prove in attesa dei grandi eventi del Natale. La rete ammiraglia, tuttavia, resta indietro negli ascolti del sabato sera per quanto riguarda il prime time. La situazione cambia rispetto alle reti cadette: Rai2 ottiene il 3,6% di Share con SWAT. La terza rete di Viale Mazzini con Indovina Chi Viene a Cena Cult raggiunge il 4,6% di Share, trasmissione che arriva anche al 4,8% sul finale di programma.

Rete4 tocca il 6,6% con La Promessa, Italia Uno si attesta un punto sotto con Shrek. La7 ottiene il 2,8% di Share con In Altre Parole di Più. Su Tv8, il canale in chiaro di Sky, 4Ristoranti registra l’1,6% di Share. Sul Nove Lezioni Private, il nuovo programma di Luca Sommi, ottiene l’1,7% di Share. 2,3% di Share, invece, per Fast&Furious sul Canale 20. Twilight of The Warriors – Walled In su Rai4 arriva all’1,5% di Share.

Gerry Scotti e Stefano De Martino si danno battaglia nel preserale

Stesso punteggio su RaiMovie che, però, sceglie Jimmy Bobo – Bulled To The Head. Su La5 La magia del Natale raggiunge il 2% di Share. Nuovamente appaiati Stefano De Martino e Gerry Scotti in access prime time. La Ruota della Fortuna ottiene il 25,5% di Share, mentre Affari Tuoi raggiunge il 24,1%. La distanza è ancora minima. I programmi vivono di folate, ma la sfida tra i due conduttori resta viva e piena di capovolgimenti sulle rispettive reti ammiraglia.