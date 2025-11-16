Ballando con le Stelle, eliminati e vincitori dell’ottava puntata. La classifica e i punti

È tornata l’ottava puntata di Ballando con le stelle, il celebre show di danza trasmesso su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, che continua a conquistare il pubblico con emozioni, colpi di scena e performance sempre più innovative e coinvolgenti.

Eliminazioni e ballottaggi: Marcella Bella lascia la gara

La serata ha avuto un avvio intenso con il ballottaggio tra le coppie di Emma Coriandoli, Marcella Bella e Andrea Delogu, quest’ultima reduce da un momento difficile a livello personale per un lutto familiare. La coppia eliminata è stata quella di Marcella Bella e Chiquito, che dunque abbandona la competizione in questa fase del torneo. Non si sono registrate altre eliminazioni, ma si è registrato un ritiro temporaneo che ha colpito il pubblico e i partecipanti.

Il ritiro di Francesca Fialdini per infortunio

La celebre conduttrice Francesca Fialdini e il suo partner Giovanni Pernice sono stati costretti a lasciare momentaneamente la gara a causa di una grave ricaduta. Fialdini ha riportato una frattura composta a tre costole, aggravando un precedente infortunio al piede ancora in fase di recupero. Questo stop impone una pausa forzata nella sua partecipazione, ma la speranza rimane quella di un ritorno in gara in occasione del possibile ripescaggio nelle prossime puntate.

Le performance e la classifica dell’ottava puntata

Il momento clou della serata è stato lo spareggio tra le tre coppie più votate dalla giuria tecnica e dal televoto: Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Martina Colombari con Luca Favilla e Andrea Delogu con Nikita Perotti. La sfida ha assegnato i bonus punti per la prossima puntata, fondamentali per la classifica generale. Andrea Delogu e Nikita Perotti si sono esibiti in un raffinato valzer sulle note di “Balorda Nostalgia” di Olly, una coreografia di grande complessità emotiva che ha messo in evidenza la forza e la determinazione di Andrea, nonostante le recenti difficoltà personali.

La loro prova è stata premiata con 30 punti di bonus. Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca hanno invece conquistato il favore delle giurie tecniche con una samba energica e sensuale, un medley in stile gipsy che ha dimostrato tecnica e spirito di squadra. La loro esibizione, definita dalla giuria “tecnica e spiazzante”, ha regalato loro 10 punti di bonus, ma soprattutto il riconoscimento di miglior performance tecnica della puntata. Martina Colombari e Luca Favilla si sono aggiudicati 20 punti di bonus, completando così il podio delle migliori esibizioni.

Classifica finale della puntata (giuria + tesoretto)

La classifica, esclusa la votazione popolare, vede al primo posto Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, che grazie anche ai bonus accumulati guida la graduatoria con un vantaggio significativo.