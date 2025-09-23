Ballando con le Stelle: con chi ballerà Andrea Delogu. Il mistero di Giovanni Pernice

Mancano pochi giorni all’inizio del reality di Rai 1 e in tanti si chiedono cosa sia successo a una delle concorrenti e il suo partner

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’inizio di Ballando con le Stelle, sabato 27 settembre Milly Carlucci tornerà in prima serata su Rai 1 con la ventesima edizione del talent show che, in vista di quest’importante anniversario, durerà più del previsto. La conduttrice ha scelto un cast davvero stellare e tra i concorrenti figura anche Andrea Delogu, volto Rai molto amato. E proprio su di lei, a pochi giorni dal “fischio d’inizio” aleggia un mistero.

A parlarne è stato Giuseppe Candela su Dagospia, che ha chiarito cosa è accaduto per la scelta del partner della Delogu, che inizialmente sarebbe dovuto essere Giovanni Pernice, fidanzato di Bianca Guaccero, che nell’edizione passata con la show girl ha conquistato il podio.

Perché Andrea Delogu non è in coppia con Giovanni Pernice

Andrea Delogu, infatti, è in coppia con Nikita Perotti e prima che Candela lanciasse quella che sembra essere una vera e propria bomba di gossip, la scelta non aveva insospettito nessuno. Ma su Dagospia si legge che la conduttrice Rai sarebbe dovuta essere in coppia con Giovanni Pernice, che è attualmente in coppia con Francesca Fialdini, altra concorrente di quest’edizione di Ballando con le Stelle.

Secondo Candela non sarebbe stata la Delogu a chiedere di non stare in coppia con Pernice, ne tantomeno la Fialdini a volere il compagno di Bianca Guaccero come partner: “In extremis il cambio partner, non per volontà di Delogu, nessuna manovra di Fialdini (…)”, queste le parole di Candela. Il giornalista ha poi parlato di una decisione “accolta” da Milly Carlucci, specifica che lascerebbe intendere come ci sarebbe stata una richiesta che la conduttrice non ha potuto che accettare. Proprio per questo Candela ha scatenato il dubbio, facendo aleggiare sulla questione un mistero davvero interessante, chi ha deciso che Pernice non dovesse essere il partner della Delogu?

Ci si domanda se dietro questa scelta possa esserci la Guaccero, ma la cosa sembrerebbe essere davvero improbabile, visto che la lega una forte amicizia ad Andrea Delogu. Ma, se quanto detto da Candela fosse vero, vorrebbe dire che c’è qualcuno che avrebbe preferito non fare stare assieme Pernice e la Delogu. Certo è, che nonostante Ballando con le Stelle debba ancora iniziare, si comprende subito che questa sarà un’edizione davvero interessante. Come l’anno scorso la presenza di Sonia Bruganelli aveva incuriosito non poco, quest’anno ci sarà Barbara D’Urso a rappresentare un vero e proprio traino per il programma.

La conduttrice napoletana è lontana dalla televisione da più di due anni e la partecipazione a Ballando con le Stelle rappresenta il suo grane ritorno in tv. Un ritorno attesissimo e che, dunque, non potrà che essere una vera e propria calamita in termini di ascolti. Non mancheranno poi liti, intrighi e misteri, proprio come questo che riguarda Andrea Delogu e il presunto cambio pa