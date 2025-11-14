Ballando con le Stelle, come sta Giovanni Pernice dopo l’infortunio

Un’edizione che sta avendo diversi imprevisti, quella di Ballando con le stelle. Ecco, ancora, un infortunio che preoccupa.

Ogni edizione di Ballando con le Stelle è segnata da imprevisti e colpi di scena, ma quest’anno sembra che la sfortuna abbia messo a dura prova l’intero programma, con diverse problematiche. Ecco l’ultimo imprevisto.

Nonostante gli infortuni, la coppia non sembra intenzionata a fermarsi. Anzi, lei ha rassicurato tutti con una battuta: “Siamo messi benissimo, siamo una coppia inossidabile”. Con il sorriso e la forza che la contraddistinguono, ha aggiunto: “The show must go on, ma naturalmente valuteremo la situazione”.

Un altro infortunio

Tra le coppie più falcidiate, quella formata da Giovanni Pernice e Francesca Fialdini. Il talentuoso ballerino e la conduttrice, entrati nel cuore del pubblico grazie alla loro chimica e alle performance impeccabili, sono infatti stati vittime di due infortuni che rischiano di compromettere il loro percorso verso la vittoria.

Fin dall’inizio della competizione, Francesca e Giovanni sono stati considerati tra i favoriti per la vittoria finale. La loro sinergia, unita a coreografie perfette, ha conquistato non solo i giudici ma anche il pubblico da casa. Tuttavia, la corsa verso il titolo è tutt’altro che facile. Francesca, già colpita da un infortunio al piede, ha dimostrato un’incredibile forza di volontà nel proseguire il suo cammino a Ballando con le Stelle. Nonostante il dolore, ha scelto di esibirsi nella settima puntata, tenendo testa alla sfida pur con evidenti difficoltà.

Dietro le quinte, la Fialdini ha spiegato le sue difficoltà, raccontando come il piede infortunato le impedisse di eseguire correttamente alcuni movimenti: “Il miglioramento c’è, ma non sento ancora il piede poggiato come dovrebbe. Non è solo una questione mentale, ma fisica”, ha dichiarato. La conduttrice, che ha iniziato il suo percorso nel programma senza alcuna esperienza di danza, ha affrontato l’infortunio con determinazione, continuando a lottare per non deludere il suo partner e il pubblico.

Se l’infortunio di Francesca ha già messo a dura prova la coppia, un altro imprevisto ha fatto tremare tutti. Durante una delle coreografie, Giovanni Pernice ha subito un infortunio alla spalla, che sarebbe potuto sfociare in qualcosa di più serio. La notizia dell’incidente è emersa solo qualche giorno dopo, quando la presentatrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, ha rivelato i dettagli in un episodio di Ballando Segreto, il format che svela i retroscena del programma.

Nel corso di un’intervista, Milly ha chiesto a Giovanni: “Mi hanno detto che ti è uscita la spalla?” A quanto pare, Pernice non aveva rivelato nulla alla sua partner, Francesca, per evitare di aumentare la sua preoccupazione. “Ho ballato con la spalla lussata. Non ti preoccupare, funziona. Poi l’ho messa a posto da sola, è rientrata subito”, ha spiegato Giovanni con tranquillità, minimizzando l’incidente. Francesca, incredula, ha risposto: “Mi è uscita a causa mia? Durante la puntata?”. Una situazione di grande tensione, che ha preoccupato i fan e il resto del cast, ma che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi.