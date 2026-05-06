Ballando con le Stelle, colpo di scena: arriva la proposta di matrimonio tra i due ballerini storici

Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina hanno pubblicato un video sui tetti di Roma con tanto di anello.

Nessuno si aspettava una svolta del genere, men che meno i fan di Ballando con le Stelle. I protagonisti sono Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina, che sono riusciti a mantenere il massimo riserbo fino al momento in cui hanno deciso di far esplodere i social media con un video sorprendente.

Sullo sfondo della capitale, esattamente sui tetti di Roma, si vede il ballerino inginocchiarsi porgendo un anello alla collega, che reagisce con un abbraccio carico di emozione. Nella didascalia che accompagna le immagini, i due spiegano di aver voluto proteggere la loro privacy il più a lungo possibile prima di fare il grande annuncio.

La notizia ha inevitabilmente diviso il pubblico del web. C’è chi ha gioito e chi, invece, ha sollevato più di qualche dubbio sulla genuinità del gesto. D’altronde, i trascorsi sentimentali dei due ballerini non lasciavano presagire nulla di simile.

Perotti, originario di Chivasso e fresco di vittoria nell’ultima edizione del programma al fianco di Andrea Delogu, aveva recentemente smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale con lei. Dal canto suo, la Kuzmina risultava sentimentalmente legata al nutrizionista e influencer Alessio Di Gennaro, sebbene le loro apparizioni congiunte sul web fossero cessate già da diversi mesi.

Tra gli scettici si fa largo l’ipotesi che possa trattarsi di un’operazione di marketing o di un annuncio promozionale per un nuovo progetto artistico, uno spettacolo o un tour. Entrambi sono professionisti navigati, perfettamente consapevoli di come costruire una narrazione visiva efficace per il pubblico. Eppure, un dettaglio in particolare sembra sparigliare le carte: il commento entusiasta proprio della Delogu, la quale si è detta pronta a lanciare i petali per la coppia.

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Per il momento, le certezze lasciano spazio alle congetture, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso per capire se si tratti di un amore sbocciato dietro le quinte o di una mossa strategica ben congeniata.