Ballando con le Stelle, classifica ufficiale: eliminati e semifinalisti

Si avvicina alle battute finali la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, che quest’anno sta regalando al pubblico uno dei percorsi più intensi e imprevedibili di sempre.

La decima puntata, trasmessa il 29 novembre, ha acceso ulteriormente la competizione: tra colpi di scena, performance adrenaliniche e votazioni serrate, la serata ha ufficialmente delineato il quadro delle coppie semifinaliste. Un verdetto attesissimo che ha acceso il dibattito e proiettato lo show di Milly Carlucci verso un rush finale ad alta tensione.

Cosa è successo in puntata a Ballando con le Stelle

La puntata di ieri ha segnato un passaggio cruciale, con le sette coppie rimaste in gara impegnate in una serata ad alta intensità per conquistare un posto nella semifinale della prossima settimana. Il verdetto è arrivato attraverso il consueto sistema di votazione integrato, che combina i giudizi della giuria in studio con il televoto del pubblico. Vincitori Andrea Delogu e Nikita Perotti, protagonisti di una performance ispirata al cult Dirty Dancing.

Per gli altri concorrenti, la competizione si è fatta immediatamente più serrata: Rosa Chemical e Erica Martinelli, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina e Fabio Fognini e Giada Lini sono infatti finiti al ballottaggio dopo il confronto diretto tra le varie coreografie. A risultare ultimi in classifica, e dunque momentaneamente fuori dalla gara, sono stati Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, penalizzati dal minor numero di preferenze.

La loro eliminazione, tuttavia, non segna un epilogo definitivo: la coppia potrà puntare al rientro nella prossima puntata attraverso lo spareggio che coinvolgerà tutte le coppie finora escluse.

La classifica ufficiale della decima puntata: chi accede alla semifinale

In vista della puntata dedicata al ripescaggio, Ballando con le Stelle ha definito il quadro dei semifinalisti della ventesima edizione. Hanno ottenuto l’accesso alla semifinale Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Martina Colombari con Luca Favilla, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli, Fabio Fognini con Giada Lini e Rosa Chemical con Erica Martinelli.