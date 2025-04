Ballando con le Stelle, chi sono i giudici e perchè Mariotto è in bilico. Parla Milly Carlucci

A breve inizierà una nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo storico talent show condotto da anni da Milly Carlucci. Tra l’altro, nel mese di maggio andrà in onda su Rai 1 uno speciale del programma intitolato Sognando Ballando con le Stelle, che sarà appunto un omaggio ai 20 anni della trasmissione, diventata ormai una delle più longeve del piccolo schermo. A parteciparvi saranno molte “vecchie glorie“, che hanno contribuito negli anni a rendere il programma quello che è oggi. Ad esempio, ci sarà anche la vincitrice della scorsa edizione Bianca Guaccero, che si è anche innamorata del suo partner di ballo Giovanni Pernice.

Tutti i telespettatori si stanno però chiedendo se Guillermo Mariotto sarà ancora presente nella giuria, considerando quello che è successo nel corso della precedente edizione.

Mariotto via da Ballando con le Stelle?

A brevissimo sarà trasmesso Sognando Ballando con le Stelle, ma nel frattempo Milly Carlucci si sta già preparando alla nuova edizione del talent show. Ancora non si sa chi saranno i partecipanti, ma intanto i fan si stanno domandando se ci saranno degli stravolgimenti nella giuria. Nel corso della precedente edizione, la “fuga” di Guillermo Mariotto era stata del tutto inaspettata, ed è per questo che ora ci si domanda se lo stilista sarà nuovamente presente in quello studio. “Torna al suo posto? Lo vedremo, è sempre imprevedibile”, ha detto Milly Carlucci nel corso di una recente intervista. Il resto della giuria resta invece irremovibile: Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Fabio Canino sono infatti sempre al loro posto.

“Siamo una famiglia” – ha infatti detto lei – “Siamo persone che si tengono per mano e ognuno di noi, in trasmissione e dietro le quinte, si è appoggiato agli altri“. La conduttrice ha inoltre affermato che le loro vite si sono intrecciate nello spettacolo. A proposito di Mariotto, ha svelato che lui ha avuto un momento difficile e che gli sono stati tutti accanto. “Ci siamo scelti tanti anni fa e 20 anni di storia non è soltanto guardare gli ascolti o pensare al lavoro, ma significa anche che le nostre vite sono trascorse con alti e bassi che abbiamo condiviso“. La Padrona di casa ha inoltre smentito la voce su Enzo Miccio possibile giudice di Ballando con le Stelle, evidenziando di provare comunque una grande stima per lui.

Milly Carlucci e le parole su Angelo Madonia

La conduttrice di Ballando con le Stelle ha inoltre parlato di quanto accaduto tra il programma e il ballerino Angelo Madonia, uscito di scena proprio nel bel mezzo della scorsa edizione. A proposito della sua scelta di associare Madonia a Federica Pellegrini ha detto: “Non sono pentita perché era la scelta migliore che potessimo fare all’inizio. Angelo è un ottimo professionista, con le caratteristiche giuste per stare accanto a una donna di grande grinta agonistica come Federica”.