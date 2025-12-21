Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono Ballando con le Stelle 2025 con il 55% dei voti davanti a Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, in una finale decisa solo all’ultimo ring.

Ballando con le Stelle, chi ha vinto la finale: il podio e il premio

A sollevare la coppa della ventesima edizione di Ballando con le Stelle sono stati Andrea Delogu e il maestro Nikita Perotti, premiati dal televoto con il 55% delle preferenze dopo l’ultimo confronto diretto con Francesca Fialdini e Giovanni Pernice nella superfinale.

La finale di Ballando con le Stelle

Il verdetto arriva al termine di una lunga finale in diretta su Rai 1, con il meccanismo classico che miscela voti della giuria, giudizi dei tribuni del popolo e televoto da casa. È proprio il pubblico a spostare l’ago della bilancia a favore della coppia Delogu–Perotti, al termine di un “ring” finale fatto di esibizioni a sorpresa, senza conoscere in anticipo lo stile di ballo assegnato.

Pochi istanti dopo la proclamazione, Andrea Delogu sintetizza l’emozione di questi mesi con un ringraziamento che è già la frase simbolo della finale: “Siete stati una cosa meravigliosa nella mia vita, grazie al mio maestro Nikita che è incredibile. Grazie alla mia famiglia, questo va direttamente a casa di mio padre”.

Parole che risentono della fortissima emozione della conduttrice che nel corso della trasmissione ha vissuto il tremendo lutto della perdita del fratellastro, vittima di un incidente in moto.

Il podio: la classifica finale della ventesima edizione

Sul podio della ventesima edizione di Ballando con le Stelle 2025 salgono volti molto diversi tra loro, tutti protagonisti di un percorso narrativo forte. Il primo posto è per Andrea Delogu e Nikita Perotti, che completano una stagione segnata dal rientro in pista della conduttrice dopo il lutto per la morte del fratello e da una crescita tecnica costante.

Secondo gradino per Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, coppia che ha trasformato in racconto televisivo l’infortunio alle costole che aveva costretto la giornalista allo stop: il loro ritorno, tra paso doble e tango argentino, li ha portati fino al faccia a faccia conclusivo con Delogu. Terzo posto ex aequo per Barbara d’Urso con Pasquale La Rocca e per Fabio Fognini con Giada Lini, eliminati in semifinali ma comunque protagonisti fino all’ultimo.

Subito alle spalle del podio restano, quinte a pari merito dopo la prima manche della serata finale, Martina Colombari con Luca Favilla, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli e Rosa Chemical con Erica Martinelli, fermati dall’incrocio tra voti tecnici e televoto.

Come si è arrivati al verdetto: fasi della finale e percentuali

La finale 2025 si è sviluppata in più fasi. Dopo lo spareggio iniziale, tutte le coppie finaliste sono scese in pista per la prima manche, che ha prodotto una classifica provvisoria senza il peso del televoto. In testa, a pari merito, si sono piazzate proprio Andrea Delogu e Francesca Fialdini, seguite da Barbara d’Urso, Filippo Magnini, Fabio Fognini, Martina Colombari e Rosa Chemical.

Con l’apertura delle linee, il quadro cambia: Colombari, Magnini e Rosa Chemical chiudono quinti ex aequo, mentre Delogu, Fialdini, d’Urso e Fognini accedono alla fase a sfide dirette. Forte del primo posto, Fialdini sceglie di sfidare Fabio Fognini, che viene eliminato ma conserva il terzo posto sul podio. Nella seconda sfida Andrea Delogu supera Barbara d’Urso al televoto, lasciando anche lei al terzo posto ex aequo.

Nel ring conclusivo, la sfida è tutta tra Delogu–Perotti e Fialdini–Pernice. A decidere è il televoto, che attribuisce il 55% delle preferenze alla coppia Andrea–Nikita, consegnando loro il titolo e chiudendo una delle edizioni più combattute e discusse degli ultimi anni.

Il premio e i riconoscimenti speciali della serata

Oltre al trofeo principale, la finale di Ballando con le Stelle 2025 distribuisce anche una serie di riconoscimenti che raccontano bene l’equilibrio della gara. Rosa Chemical si aggiudica il Premio Aiello per il maggior numero di spareggi affrontati nel corso della stagione, a conferma di un percorso sempre sul filo tra rischio eliminazione e rilanci continui.

Il Premio Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante viene assegnato ex aequo a Fabio Fognini e Martina Colombari, due dei concorrenti che più hanno sorpreso il pubblico per intensità e coinvolgimento emotivo. La giuria, infine, firma un riconoscimento ad hoc per Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca, premiando il loro tango con il Premio speciale della giuria.

Classifica finale Ballando con le Stelle

1) Vincitori

• Andrea Delogu & Nikita Perotti – primi classificati (55% nel ring finale)

2) Secondo posto

• Francesca Fialdini & Giovanni Pernice – secondi classificati

3) Terzo posto (ex aequo)

• Barbara D’Urso & Pasquale La Rocca – terzi classificati

Fabio Fognini & Giada Lini – terzi classificati

5) Quinti classificati (eliminati nella prima manche della finale)

• Martina Colombari & Luca Favilla – quinti classificati

Filippo Magnini & Alessandra Tripoli – quinti classificati

• Rosa Chemical & Erica Martinelli – quinti classificati (con malus da wild card)

Classifica generale

8) Beppe Convertini & Veera Kinnunen

9) Nancy Brilli & Filippo Zara

10) Marcella Bella & Chiquito

11) Beppe Convertini & Vera Kinnunen

12) Emma Coriandoli & Simone di Pasquale

Premi speciali Ballando con le Stelle 2025

Premio speciale della Giuria – Barbara D’Urso & Pasquale La Rocca

Premio “Paolo Rossi” (per il percorso più emozionante) – Martina Colombari & Luca Favilla e Fabio Fognini & Giada Lini (ex aequo)

Premio “Aiello” (per il maggior numero di spareggi) – Rosa Chemical & Erica Martinelli