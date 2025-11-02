Ballando con le Stelle, chi è stato eliminato ieri sera: la classifica ufficiale

La sesta puntata di Ballando con le Stelle, trasmessa sabato 1 novembre, ha confermato l’intensità della competizione e ha segnato la prima eliminazione di questa edizione. Fabio Fognini è stato il protagonista assoluto della serata, mentre Beppe Convertini ha dovuto lasciare il programma dopo il ballottaggio.

Classifica e protagonisti

Dopo la sesta puntata, la classifica vede al primo posto Fognini, seguito da Marcella Bella e Martina Colombari. I 50 punti del “Tesoretto” sono stati equamente divisi tra Fognini e Bella, a conferma delle loro eccellenti esibizioni. Barbara D’Urso, Paolo Belli con Rosa Chemical, Filippo Magnini e Nancy Brilli completano la classifica.

Beppe Convertini è stato sconfitto da Emma Coriandoli, che si è salvata grazie alla Wild Card concessa da Sara Di Vaira. La prossima settimana, Emma e Nancy Brilli si sfideranno nel nuovo ballottaggio. Francesca Fialdini, invece, è rimasta in gara nonostante un infortunio che le ha impedito di esibirsi, ottenendo 0 punti dalla giuria ma il sostegno del televoto.

Momenti di emozione e ospiti speciali

La puntata ha visto anche le performance di due ballerine per una notte, Claudia Pandolfi e Claudia Gerini, e un momento di grande commozione dedicato ad Andrea Delogu, recentemente colpita dalla perdita del fratello, con parole di vicinanza da parte di Milly Carlucci e del maestro Nikita Perotti.

Fognini trionfa

L’esibizione di Fabio Fognini è stata tra le più applaudite della serata, con standing ovation e punteggi altissimi da parte della giuria. Il tennista ha dimostrato talento artistico oltre alle capacità sportive, conquistando pubblico e giudici.