Ballando con le Stelle, chi è la compagna di Maurizio Ferrini: la vita privata della Signora Coriandoli

Maurizio Ferrini è da tutti conosciuto per il personaggio della Signora Coriandoli. L’interprete è stato sposato, per nove anni, con la giornalista Carla Urban con cui si è separato nel 1994. Dal 2017 è invece legato ad una donna che si chiama Sara Guglielmi: lei è anche la sua manager e proprio alla donna deve il suo ritorno sul palcoscenico e la ripartenza della sua carriera in tv. Dalle due relazioni non ha avuto figli.

Chi è la compagna Sara e com’è nata la loro storia

Dopo la separazione dall’ex moglie, Ferrini ha ritrovato l’amore dal 2017. Il comico ha attraversato un periodo molto difficile, per via di una situazione economica che non gli ha permesso di vivere con serenità, e a raccontarlo è stato proprio il diretto interessato in alcune interviste. Quando ha però incontrato Sara Guglielmi la sua vita è cambiata: lei ha infatti dato una svolta significativa alle sue giornate, e gli ha anche permesso di rimettersi in carreggiata dal punto di vista professionale. Durante la sua ospitata nel programma Storie Italiane di Eleonora Daniele, lei l’ha definita compagna e anima affine.

“Il nostro rapporto è quasi una cosa new age” – ha dichiarato – “ci siamo conosciuti in un momento di grande depressione per me, anche dal punto di vista professionale, e dunque la definirei una compagna con la quale abbiamo raggiunto una grande affinità dal punto di vista spirituale, cosa ancora più apprezzabile in un’epoca di materialismo imperante come quella che stiamo vivendo“. Lui stesso ha inoltre fatto sapere che si prendono cura l’uno dell’altro con grande dedizione e rispetto. “Noi però non siamo una vera coppia come quelle che si possono facilmente immaginare anche dal punto di vista fisico” – ha infine concluso – “ma ci vogliamo bene lo stesso“.

La storia finita con l’ex moglie

Prima di lei, Maurizio Ferrini è stato legato a Carla Urban. I due si sono incontrati nel 1985 e, poco tempo dopo, hanno deciso di sposarsi. All’epoca lui era già famoso in tv e partecipava a diversi programmi; lei era invece una giornalista già affermata con alle spalle collaborazioni sul piccolo schermo e in radio. La donna ha lavorato in trasmissioni come Blitz in Rai, ma ha anche presentato format su Telemontecarlo come il pomeridiano di successo Tv Donna. Si è inoltre lanciata in esperienze in Mediaset e su Sky, dove ha realizzato documentari di viaggio. Lei e Maurizio sono sempre stati molto riservati e hanno sempre preferito restare distanti dalle luci dei riflettori. La fine del loro matrimonio è avvenuto nel 1994.